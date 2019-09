China y Estados Unidos sostendrán conversaciones sobre el tema de los aranceles

China y Estados Unidos sostendrán conversaciones de alto nivel en octubre. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, afirmó durante las últimas horas que Estados Unidos debe evitar una confrontación y su país no cederá a las constantes amenazas comerciales.



Beijing no está dispuesta a cambiar su modelo de desarrollo, “la negociación no puede llevarse a cabo bajo la amenaza o a expensas del derecho legítimo de China a desarrollarse”, agregó el diplomático.



En el contexto de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Yi convocó a la administración del presidente Donald Trump, a no inmiscuirse en los asuntos internos del país asiático. “La idea de modelar a otros según el propio deseo es errónea desde el punto de partida, y no puede funcionar”, indicó el canciller chino.





“No fue hasta la década de 1970 que las cosas comenzaron a cambiar. La visita secreta del Dr. Kissinger a China y las reuniones entre el presidente Richard Nixon y el presidente Mao Zedong y el primer ministro Zhou Enlai reabrieron la puerta de contacto y nos pusieron en camino hacia la paz, la coexistencia y búsqueda conjunta de prosperidad”, recordó Wnag Yi.



La administración Trump ha instaurado una guerra comercial contra Beijing desde inicios del presente año, cobrando aranceles a productos chinos que llegan a EE.UU.



Guerra Comercial China y Estados Unidos





Recientemente China presentó una queja formal contra Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), para protestar contra las sanciones de Washington a sus productos en la guerra comercial desatada contra China.



La decisión, más significativa simbólicamente que por sus efectos jurídicos, fue anunciada por el Ministerio de Comercio chino a inicios de septiembre.



Dicha denuncia se produjo tras la entrada en vigor de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, que elevan del 10% al 15% las tasas impositivas sobre importaciones chinas valoradas en 100.000 millones de euros. Este conflicto ya dura más de un año y la proximidad de las elecciones presidenciales estadounidenses hace pensar que seguirá en el centro de los debates hasta 2021.



Tal y como aseguró China, la última ronda de sanciones rompió el pacto alcanzado por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, durante su encuentro en la cumbre del G20, celebrada en Osaka, Japón, a finales de junio.



China dijo estar dispuesta a defender sus derechos de acuerdo con las normas de la OMC. Esta última solicitud está precedida por otras dos similares cursadas en agosto y septiembre del año pasado.

