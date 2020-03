Clama alcalde de Nueva York por cuarentena en Estados Unidos y pide ayuda urgente para la ciudad

Estados Unidos precisa urgentemente una cuarentena general obligatoria para enfrentar la pandemia de coronavirus, insistió este lunes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.



Con 26 747 contagios y 117 muertes por el virus en la ciudad, De Blasio alertó que esta semana será mala, y la que viene será peor, al tiempo que previno que es solo el comienzo de algo que empeorará en abril y mayo.



De Blasio insistió ante los neoyorquinos en que tienen que prepararse y cambiar la manera en que viven, a la vez que reiteró que la ciudad necesita absolutamente ayuda urgente de la administración de Trump.



El alcalde de la mayor ciudad estadounidense, con 8,5 millones de personas, dijo que espera que esta semana ya comience a funcionar un hospital temporario con mil camas que está siendo construido en el Centro de conferencias Jacob Javits en Manhattan. Pero De Blasio alertó que escasean los respiradores, las máscaras quirúrgicas y personal médico para poder salvar la vida de todos los infectados, y pidió ayuda del ejército y de otras regiones del país, mientras acusó a Trump de no mover un dedo para auxiliar. Trump solo ordenó el domingo que miles de camas de hospital de emergencia sean instaladas en los estados de Nueva York, California y Washington para complementar a hospitales desbordados.



Trump rechaza decretar el aislamiento en todo el país, donde hay más de 35 mil infectados por el virus y al menos 471 personas han muerto, lo que ha convertido a la superpotencia en la tercera nación con más casos de contagios, solo por detrás de China e Italia.



Pese al rechazo de Trump a la cuarentena nacional, los estados de Ohio, Luisiana y Delaware, más las ciudades de Filadelfia y Dallas se sumaron a la creciente lista de urbes norteamericanas que refuerzan las medidas preventivas para frenar la expansión de la pandemia. Junto con los estados de Nueva York, California, Illinois, Connecticut y Nueva Jersey, que ya habían adoptado medidas similares, ascienden a más de cien millones los estadounidenses que están bajo cuarentena por orden de gobernadores estatales o alcaldes, con comercios no esenciales cerrados y las reuniones grupales prohibidas.

