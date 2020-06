Colin Powell le dice no a Trump

El exsecretario de Estado Colin Powell expresó su apoyo al candidato demócrata Joe Biden.



Durante las últimas horas, en declaraciones a la cadena CNN, Powell, que trabajó con los mandatarios republicanos George H.W. Bush y George W. Bush aseveró que daría su voto a Biden.



“No puedo de ninguna manera apoyar al presidente Trump este año”, enfatizó el ex comandante del Estado Mayor Conjunto durante la Guerra del Golfo en 1991.Insistió que se encuentra “muy cerca de Joe Biden en un tema social y político”.



“Trabajé con él durante 35, 40 años, y ahora es el candidato y votaré por él”, aseveró Powell, quien insistió además en que no se le había pedido que hiciera campaña por el ex vicepresidente Biden.



La reacción de Trump no se hizo esperar y en su cuenta de la red social Twitter, calificó a Powell de “muy rígido” y “altamente sobrevalorado”.



Más de lo que dijo Powell





“Tenemos una Constitución. Y tenemos que seguir esa Constitución. Y el presidente se ha alejado de ella”.



Powell, fue el primer secretario de Estado afroamericano y presidente del Estado Mayor Conjunto, y se suma a las críticas por la muerte de George Floyd, asfixiado recientemente por un policía blanco en Minneapolis. “Creo que lo que estamos viendo ahora, es (el) movimiento de protesta más grande que he visto en mi vida, creo que sugiere que el país se está volviendo sabio ante esto y que ya no vamos a soportarlo más”, comentó.



Cuando se le preguntó por qué era tan importante para él que Trump no fuera reelegido, el general retirado estimó que Trump no ha sido un presidente efectivo y que miente “todo el tiempo”.



Otro tema abordado fue el de la situación migratoria. “¿Estamos insultando a todos? ¿Estamos persiguiendo inmigrantes? Ellos no entienden esto”, se preguntó Powell. “Soy hijo de inmigrantes. No estaría aquí si mis padres no pudieran haber venido”.



En un contexto de reacciones



Pero la decisión de Powell no es la única reacción ante la situación del país norteño. El 80 por ciento de los votantes estima que la actual realidad está allí “fuera de control”. Así lo confirma una encuesta de los medios locales NBC News y Wall Street Journal.

Según los resultados, la mayoría de los republicanos (66 por ciento), demócratas (92 por ciento) e independientes (78 por ciento) coincide con que, las cosas están fuera de control.



Llama la atención que la propagación del nuevo coronavirus y la economía son las principales preocupaciones de los sondeados.



El 63 por ciento está “muy” o “algo” manifiesta preocupación ante la posibilidad de contagiarse con la enfermedad. Dicha cifra indica una caída de 10 puntos si se le compara con un estudio similar realizado en abril.

Por su parte, el 46 por ciento describió la economía como “pobre”. Ese porcentaje es el más alto que se obtiene desde septiembre de 2012.



En ese contexto, la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, expresó que la respuesta federal a las protestas en contra del abuso policial y la retórica de Trump conducirán a más personas a manifestarse en las calles. Asimismo, condenó el proceder policial al usar gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes en las cercanías de la Casa Blanca, un hecho que se produjo la semana pasada.

Del Autor