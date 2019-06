Comenzará el viernes Cumbre del G20 en Japón

La ciudad japonesa de Osaka celebrará este viernes la cumbre del Grupo de los 20 (G20), en la cual los líderes de las economías más grandes del mundo intercambiarán opiniones acerca de las perspectivas de la economía.



Está programado que el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, se reúna con al menos ocho líderes mundiales al margen de la cumbre. Entre ellos, el presidente chino Xi Jinping.



Varias son las expectativas de este encuentro debido a al conflicto comercial que protagonizan las dos potencias. Recuérdese que las últimas medidas de Estados Unidos en la escalada comercial incluyeron el aumento del 10 a un 25 por ciento de los aranceles a las importaciones chinas por un valor de 200.000 millones de dólares. Entre los bienes se encuentran equipos de televisión, muebles y automóviles. Luego de ello, el gigante asiático impuso impuestos sobre el gas natural licuado, los productos químicos, las frutas y verduras estadounidenses, entre otros productos.



James Laurenson, director del Instituto de Relaciones entre Australia y China, dijo a China Global Television que espera "una buena reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi para que tanto China como Estados Unidos pongan sus negociaciones en una dirección positiva, para que podamos ver un camino hacia la resolución".



Trump anunció también que se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin. Hay probabilidad de que discutan las situaciones de Irán, Siria y Ucrania; siendo la tensión con Irán la que concentra en la actualidad la mayor atención de la comunidad internacional.



Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de China, Zhang Jun, dijo el lunes que su país no dejará que el G20 discuta el tema de Hong Kong en su cumbre. "No permitiremos que ningún país o persona interfiera en los asuntos internos de China", prometió.



Otras reuniones anunciadas y ausencias



El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, quien había criticado a China el año pasado por supuestamente querer "comprar" a su país, se reunirá con el presidente chino por primera vez al margen de la reunión de esta semana, dijo su oficina de prensa el lunes 24 de junio.



En tanto el dignatario mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que no acudiría a la cumbre porque, según él, en estas citas se miran las cosas "por encima".

