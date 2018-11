Comienza semana decisiva en el proceso hacia el Brexit

Foto: Sputnik

El BREXIT o proceso para que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) inició este lunes su semana decisiva, que deberá concluir el próximo domingo, con una cumbre en la que los líderes del bloque aprobarán el proyecto de acuerdo cerrado entre Londres y Bruselas, la semana pasada.



En el comienzo de siete días que serán cruciales, el texto fue examinado hoy por los 27 ministros de asuntos exteriores de la UE, quienes dieron en general su visto bueno al borrador, según reveló el negociador europeo para el BREXIT, Michael Barnier.



En una conferencia de prensa después de reunirse con los 27 cancilleres de la UE, Barnier precisó que antes de la cumbre del próximo domingo todavía debe resolverse un espacio en blanco en el acuerdo, relativo a una posible extensión de la fecha de cierre del período de transición.







Barnier aludía a lapso transitorio que mantendrá al Reino Unido sujeto a las normas de la UE, pero sin derecho a voto, por el tiempo suficiente como para permitir negociar los detalles de la relación futura entre las dos partes, cuando la nación anglosajona abandone oficialmente la comunidad el 29 de marzo del 2019.



Ese período de transición va desde marzo de 2019 al 31 de diciembre del 2020, pero el negociador de la UE se negó a comentar sobre los dichos de diplomáticos de que el bloque estaba discutiendo como nueva fecha de finalización el 31 de diciembre de 2022.



Con la aprobación hoy por los cancilleres de la UE, del proyecto de acuerdo para la salida del Reino Unido, o BREXIT, queda por perfilar la declaración política que sentará las bases de la futura relación comercial entre las dos partes, cuyos detalles se conocerán mañana.



El próximo domingo, los líderes de la UE deberán ratificar el pacto final del BREXIT en una cumbre en Bruselas, mientras observan hasta entonces cómo se las arreglará la primera ministra británica, Theresa May, contra la que pesa la amenaza de una moción de confianza en el parlamento.



May se reunió hoy con empresarios del país, como parte de su dura batalla para defender el pacto al que llegó con la Unión Europea, sometido a duras críticas por todas las corrientes políticas del Legislativo.



Incluso, varios ministros de su gabinete dimitieron, otros reclaman que se mejore el acuerdo negociado con la UE, y hasta un grupo de diputados del Partido Conservador de May buscan destituirla.



Los partidarios de la salida del país de la Unión Europea quieren una ruptura total con el bloque y sostienen que las relaciones estrechas que contempla el acuerdo negociado por May convertirán a Gran Bretaña en un estado vasallo, sujeto a normas de la UE y sin participar en su elaboración.



Los diputados conservadores rebeldes buscan reunir los votos de 48 necesarios de legisladores del Partido para provocar un voto de confianza que destituya a May.





Foto: Sputnik



Si sobrevive al reto, Theresa May aún debe conseguir que el Parlamento del Reino Unido apruebe el acuerdo, pero los conservadores no tienen la mayoría legislativa y no está claro que pueda convencer a un número suficiente de legisladores que respalden el pacto.



