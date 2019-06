Exjuez Sergio Moro comparecerá ante el senado brasileño

Hoy el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Sérgio Moro, comparecerá en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, donde ofrecerá su versión acerca de las informaciones publicadas por el sitio The Intercept Brasil en las que se denuncia una colaboración con los fiscales de la operación Lava Jato cuando se desempeñaba como juez federal.



Moro intercambió mensajes con el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la unidad de investigación del Lava Jato, relacionados con los procedimientos y decisiones a tomar en la causa, que, entre otras consecuencias, generó el encarcelamiento del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en abril del año pasado.



La exposición de Moro durará 30 minutos. A continuación, los senadores que se inscriban tendrán cinco minutos para hacer preguntas y él tendrá el mismo tiempo para responder. Por último, los parlamentarios dispondrán de dos minutos adicionales para repreguntar, si lo estiman pertinente. La sesión no será sencilla para Moro, debido a que al menos 23 de los 54 integrantes de la CCJ son opositores al ex juez.



También próximamente acudirá al senado brasileño, el periodista estadounidense Glenn Greenwald, director de The Intercept Brasil. El Consejo de Comunicación Social de la Cámara Alta del gigante sudamericano lo invitó para que diserte sobre las amenazas recibidas en el ejercicio de su profesión y la situación de la prensa en Brasil.



El martes último Greenwald expresó en una entrevista con la radio Bandeirantes que las informaciones de mayor impacto interceptadas a Moro y a los fiscales de la causa Lava Jato, aún no han sido divulgadas. “Este reportaje va a durar cuatro, cinco, seis meses. Todavía hay mucho material y vamos a publicar todo”, afirmó el periodista estadounidense. Añadió que el equipo de trabajo del sitio que dirige es cuidadoso con el material obtenido, y confirma la procedencia.



The Intercept Brasil, publicó durante las últimas horas una investigación que revela que los encargados de la operación Lava Jato fingieron investigar a Fernando Henrique Cardoso únicamente para crear la percepción pública de imparcialidad y que Moro les advirtió que ese camino perjudicaba “a alguien cuyo apoyo es importante”.



La sesión de Moro de este miércoles tiene lugar en medio de la inestabilidad política brasileña agudizada por las renuncias del general Santos Cruz, secretario de Gobierno el pasado jueves, y de Joaquím Levy al BNDES, hace dos días. Cruz se desempeñaba como responsable de las relaciones con estados y municipios, pero se determinó que su esquema operativo, no funcionó. Con relación a Levy, Bolsonaro ya había advertido que tenía en la mira al exministro de Hacienda de la expresidenta Dilma Rousseff.

