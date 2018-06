Cumbre del G-7 bajo la sombra de los conflictos con Donald Trump

La cumbre anual de los siete países más industrializados del Mundo, el G-7, concluye este sábado en la localidad turística canadiense de La Malbaie, sin que todavía se pueda vislumbrar un acuerdo para poner fin a las diferencias al interior del exclusivo grupo.



La discordia la puso de antemano el Estados Unidos de Donald Trump, cuyas medidas proteccionistas, vía el aumento de aranceles, enfrenta a la superpotencia con el resto de los países miembros del G-7: el Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón.



Trump intentó aliviar la tensión confrontación con los aliados de Washington, mediante charlas amistosas y ofreciendo vagas promesas de avances en las negociaciones comerciales, sin que pareciera calmar el caldeado ambiente.



En particular, Trump se ha topado con la oposición del primer ministro de Canadá y anfitrión de la cumbre del G-7, Justin Trudeau, y del presidente de Francia, Enmanuel Macrón, quienes no se midieron, en los días previos al encuentro, a la hora de criticar las políticas proteccionistas del magnate. Asimismo, Trudeau censuró que Trump invocara la "seguridad nacional" para gravar las importaciones estadounidenses de acero y aluminio canadienses, mientras que Macrón multiplicó sus comentarios contra "la ley del más fuerte" y contra toda "hegemonía".





Incluso, Macron lanzó una inesperada advertencia a Trump, al afirmar que los otros seis miembros del G-7 No dudarían en armar su propia agrupación y aislar a Estados Unidos.



Trump No dio la callada por respuesta, y con una serie de comentarios por la red social Twitter, también replicó a Trudeau y Macron, al culpar a sus países y a la Unión Europea en general de cobrar aranceles masivos a Estados Unidos y creando barreras No arancelarias contra los productos de la nación norteña.



La incógnita es hasta qué punto se mantendrá el frente común europeo que Francia impulsa en el G-7, a la vista de una Italia con un nuevo gobierno populista y una Alemania, más expuestos ambos a represalias comerciales estadounidenses que otras naciones del Viejo Continente.



El gobierno alemán parece preferir la prudencia, pues teme que Trump imponga próximamente un alza de aranceles a los automóviles extranjeros, de los que la nación germana es un gran exportador a Estados Unidos.



Falta conocer también hasta dónde irá otra de las potencias del G-7: Japón, que intenta por su lado No ser marginado por Trump de las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.



Además del proteccionismo comercial estadounidense, otros puntos conflictivos con Trump en la cumbre del Grupo de los siete países más industrializados ha sido la salida de Washington del acuerdo nuclear con Irán, y su abandono del acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático.



Las distancias con Trump amenazan, pues, las posibilidades de entendimiento en el G-7, un grupo que durante sus 43 años de historia ha buscado impulsar posiciones de consenso sobre asuntos económicos y de diversa índole.





De hecho, líderes como la canciller o jefa del gobierno de Alemania, Angela Merkel, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, admitieron las dificultades para, incluso, acordar hoy una declaración conjunta, al cierre de la cita.



