Confirma nuevo drama personal fragilidad del sistema sanitario de Estados Unidos

2020-04-14 13:39:34 / web@radiorebelde.icrt.cu





"¿Quién lo va a pagar?", fue el pensamiento pronunciado con dificultades para respirar, por un desconocido paciente estadounidense, cuando el equipo médico le informó del tratamiento que iba a recibir.



El episodio lo relató el enfermero Derrick Smit, en una publicación por Facebook, de la cual varios medios de prensa internacionales se han hecho eco hoy.



"Tener que escuchar a un paciente muriendo, usar sus últimas palabras para preocuparse por los gastos económicos derivados de su tratamiento es más que desgarrador", narró Smit, quien estos días desempeña su labor sanitaria en un hospital de Nueva York, la ciudad estadounidense más afectada por la covid-19.



Smit explicó por Facebook que luego llamaron a su esposa para que hablara con ella, porque probablemente era su última oportunidad, ya que muchos pacientes no se recuperan una vez que se les colocan los tubos para que puedan recibir aire de un ventilador para ayudarlos a respirar.





Para Smit se trata de su peor experiencia en los 12 años que afirma llevar ejerciendo como profesional sanitario, al tiempo que no dejó pasar la oportunidad de criticar al sistema sanitario vigente en Estados Unidos.



"Este país es un verdadero Estado fallido y es tan deprimente el comprobarlo de primera mano, más descaradamente que nunca", denunció Smit, quien destacó las diferencias entre los países que disponen de un sistema de salud universal y financiado de manera pública, donde han sido los más rápidos en frenar el contagio del virus.



En una entrevista posterior con Business Insider, el enfermero volvió a criticar los fallos de la atención médica en Estados Unidos y arremetió directamente contra el presidente, Donald Trump, porque no hizo lo suficiente para equipar adecuadamente al personal médico con equipos de protección personal.



Analistas remarcaron hoy que la historia de un estadounidense que a punto de ser intubado se preocupara por el pago de su tratamiento, evidencia la fragilidad del sistema sanitario de la nación norteña, donde los seguros privados están a la orden del día y el acceso a la salud depende casi totalmente del dinero que se disponga para sufragar el tratamiento.



Estados Unidos registró en las últimas 24 horas mil 509 fallecimientos ligados al nuevo coronavirus, casi la misma cifra que el domingo, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. De esa manera se eleva a 23 mil 529 el número total de muertes desde el inicio de la pandemia en la superpotencia, el país más golpeado por la covid-19 en el mundo. Más de 550 mil personas están ahora infectadas con el virus, de3 acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.







Entre tanto, Donald Trump y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, chocaron en las últimas horas sobre cuándo poner fin a las medidas de aislamiento preventivo en el país. Trump subrayó que depende de él y no de los gobernadores estatales retomar las actividades habituales, porque en su calidad de presidente, la autoridad es total, una prerrogativa que Cuomo desafió públicamente.



Cuomo argumentó que la decisión de reabrir las escuelas, negocios y espacios públicos debe ser tomada a nivel local, ya que, en caso de hacerlo demasiado temprano, podría acarrear nuevos contagios y muertes. El político demócrata advirtió que si Trump le ordenara reabrir el estado de Nueva York en una manera que pusiera en peligro la salud pública de la gente, no lo haría.



En entrevista al programa 'The Today Show', Cuomo recordó que Estados Unidos no tiene un rey, sino un presidente, y que fueron las colonias, los estados, los que crearon el Gobierno federal y no al revés. En otras declaraciones al programa 'Morning Joe', de la cadena MSNBC, Cuomo expresó que los gobernadores deberían abstenerse de ver las conferencias de prensa de Trump. "Un gobernador no debería ver eso. No hay ningún valor en ello. Es exasperante y ofensivo y francamente ignorante de los hechos", manifestó el político demócrata, al frente del estado de Nueva York.



(Noticiero Nacional de Radio)