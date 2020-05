Confirman en Francia caso temprano del nuevo coronavirus que podría cambiar lo que se sabe de la pandemia

2020-05-05 12:59:19 / web@radiorebelde.icrt.cu





Un paciente que fue diagnosticado con neumonía cerca de la capital de Francia, París, el 27 de diciembre pasado, tenía coronavirus, un hallazgo que podría cambiar lo que se sabe de la pandemia.



El jefe de la unidad de cuidados intensivos de dos hospitales de la región parisina, el doctor Yves Cohen, aseguró que trató a un paciente con todos los síntomas del coronavirus justo después de Navidad.



Según Cohen, Amirouche Hammar fue admitido en el hospital el 27 de diciembre y tenía tos seca, fiebre y dificultades respiratorias, síntomas principales de la covid-19.



El médico contó en el programa Newsday de la BBC de Londres que Hammar debió infectarse entre el 14 y el 22 de diciembre, dado que los síntomas causados por el coronavirus suelen aparecer entre 5 y 14 días después.



Cohen explicó a la BBC que tuvo la idea de analizar a todos los pacientes que habían estado en unidades de cuidados intensivos con síntomas de neumonía entre el 2 de diciembre y el 16 de enero.



Encontró 14 pacientes cuyas muestras descongeló y buscó el rastro del coronavirus, que halló en una sola persona, Amirouche Hammar, un análisis que confirmó con un segundo test.



Además, Cohen señaló que la exploración del tórax de Hammar también era compatible con los síntomas de la covid-19.



Hammar, de 43 años, se ha recuperado desde entonces, pero dice que no sabía que tenía el virus y que no visitó ninguna de las áreas "infectadas" en ese momento fuera de Francia, como China o Italia. Sin embargo, la mujer de Hammar trabajaba en un supermercado cerca del principal aeropuerto de París, y por lo tanto pudo haber estado en contacto con gente que acababa de llegar de China.



Según las revelaciones del doctor Yves Cohen a la BBC, dos de los hijos de Hammar también se enfermaron, pero su esposa no, porque pudo ser una paciente asintomática de la COVID-19.







El test positivo de Hammar sugiere que, además de la ausencia de un vínculo con China, el virus ya estaba en Francia casi un mes antes de que se confirmara de manera oficial el primer enfermo.



Los tres primeros casos franceses de coronavirus dieron positivos el 24 de enero, y se trataba de dos pacientes que estuvieron en la ciudad china de Wuhan, mientras que el tercero era un familiar cercano.



Conocer el primer caso infectado en Francia, quizás Amirouche Hammar, podría ser clave para entender cómo se extendió el virus por el país, y supondría que el SARS-coV-2 habría estado circulando en Europa a finales de 2019, semanas antes de que la enfermedad fuera oficialmente reconocida y declarada una emergencia global.



El primer contagio de persona a persona en Europa se creía hasta ahora que fue a través de un alemán infectado por un colega chino que visitó Alemania entre el 19 y el 22 de enero.



A la luz del caso Hammar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que no le sorprende un enfermo de COVID-19 en Francia en diciembre. El portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, opinó que es posible que se encuentren más casos tempranos, por lo que pidió a los demás países del mundo verificar sus registros de enfermos de neumonía detectados en noviembre y diciembre para obtener una imagen nueva y más clara del brote.



Entrevistados por la agencia noticiosa británica Reuters, expertos coincidieron en la necesidad de continuar la investigación, aunque fueron cautelosos al interpretar los hallazgos relacionados con el caso Hammar.



Para el profesor de la Universidad de Nottingham, Jonathan Ball, es posible que ocurriera una introducción temprana de la COVID-19 en Europa, antes de lo que se creía, pero la evidencia no es concluyente de ninguna manera. Stephen Griffin, de la Universidad de Leeds, advirtió que se debe ser cauteloso al interpretar esos hallazgos, aunque reconoce que son "potencialmente importantes". A su vez, el profesor de epidemiología veterinaria y científico de datos en la Universidad de Edimburgo, Rowland Kao, comentó a la BBC que el caso Hammar puede poner de relieve la velocidad a la que una infección en una parte remota del mundo pudo haberse extendido a otros lugares. "Significa que podemos tener muy poco tiempo para evaluarlo y tomar decisiones", alertó el experto británico.



(Noticiero Nacional de Radio)