Convocan a las fuerzas democráticas brasileñas a rechazar acto golpista

2020-05-09 13:10:14 / web@radiorebelde.icrt.cu





Medios de prensa y dirigentes políticos llamaron a todos los sectores del país y en especial a las fuerzas armadas de Brasil a rechazar el acto golpista que un grupo de choque de los seguidores del presidente, Jair Bolsonaro, pretende lanzar este fin de semana.



En un editorial publicado este sábado, el periódico Estado de Sao Paulo alertó acerca de la marcha sobre la capital que planificaron los llamados “300 de Brasil”, un grupúsculo de ultraderecha en torno a Bolsonaro. El diario recordó que esa organización montó desde hace unos días un campamento en torno a la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, para organizar la invasión del Congreso Nacional y el Tribunal Supremo. Estado do Paulo previno que ese movimiento amenaza utilizar la acción violenta con el objetivo de cerrar la casa de representación del pueblo y a la más alta instancia del poder judicial.



El diario advirtió que un acto fascista de esa naturaleza, repugnante en sí mismo y cuyas consecuencias son imprevisibles, merece la inmediata condena por todos los sectores brasileños amantes de la ley y la libertad. Estado do Sao Paulo reclamó en particular una reacción enérgica de las fuerzas armadas, citadas por Jair Bolsonaro y por los líderes del intento de asonada como una de las bases de apoyo del mandatario.



Coincidentemente, el ex candidato presidencial del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, destacó la necesidad de recuperar el papel constitucional de las fuerzas armadas en la defensa de la democracia.







En un artículo publicado este sábado por el diario Folha do Sao Paulo, Haddad llamó a dejar de preguntarse sobre qué hacer cuando el presidente agrede a los demás poderes de la república. Haddad se remitió a la actual constitución, según la cual compete a cualquiera de los tres poderes: el ejecutivo o presidencia del país, el legislativo y el judicial, utilizar a las fuerzas armadas contra cualquiera que atente violentamente contra el orden democrático

Por la defensa de la institucionalidad se pronunció también el antropólogo y analista político Luiz Eduardo Soares, quien urgió a la unidad entre los líderes de la izquierda para que, junto al pueblo, consigan proteger la democracia.



En un duro reclamo, Soares urgió a esa dirigencia a decir lo que tenga que decir, con franqueza, enfrentar las contradicciones, disponerse al desgaste natural, poner los dedos en las heridas, arriesgar sus posiciones confortables y dirigir para merecer el respeto del pueblo. El analista consideró que, si el gobierno fascista de Bolsonaro no gobierna, solo destruye e invierte en el caos, preparando un golpe, es necesario que los líderes progresistas se entiendan y conduzcan, políticamente, a la multitud de brasileños que están dispuestos a resistir y defender el orden democrático.



Mientras, una periodista, Vera Magalhaes, y un profesor de derecho constitucional, Flavio Martins, pidieron el enjuiciamiento del ex diputado Roberto Jefferson, por convocar, armado, a un golpe bolsonarista. Según Martins, al incitar Jefferson a la subversión del orden político y social, fue un crimen gravísimo, de acuerdo con el artículo 23 de la ley de seguridad nacional. El jurista pidió al ministerio público o fiscalía no acobardarse ante el llamado al golpe de Estado que hizo Jefferson, un exlegislador que fue condenado por corrupción, pero lidera desde fuera del Congreso al bloque partidario de centro-derecha.



Bolsonaro negocia con esas formaciones entregarles cargos públicos, como forma de garantizarse un respaldo, con el objetivo de impedir que una mayoría en la Cámara de Diputados apruebe el inicio de un juicio político o impeachment para destituirlo.



(Noticiero Nacional de Radio)