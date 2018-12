Corte suprema sin respuesta ante nueva solicitud de libertad para Lula

La corte suprema de Brasil no tiene fecha ahora acerca de un nuevo pedido de libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitado por sus abogados.



"El juicio del HC (Habeas corpus) pedido por la defensa del ex presidente Lula es interrumpido por solicitud de más tiempo para analizar del ministro Gilmar Mendes", informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en su cuenta de Twitter.



Este nuevo pedido de Habeas corpus debe ser analizado por cinco de los 11 jueces que componen la alta corte brasileña, y será aceptado o rechazado cuando se forme la mayoría de tres.

Apoiadores do ex-presidente Lula aguardam na Vigília Lula Livre a votação do pedido de liberdade de Lula no STF.



