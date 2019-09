Crecen temores ante una escalada militar entre Estados Unidos e Irán

Las tensiones entre Washington y Teherán volvieron al alza con Donald Trump declarándose listo para tomar represalias, tras el ataque del sábado contra dos instalaciones petroleras de Arabia Saudita.



El bombardeo con drones fue reivindicado por los rebeldes hutíes de Yemen, pero funcionarios del gobierno de Trump no tardaron en responsabilizar a la República Islámica, que rechazó la acusación y advirtió que está preparada para una guerra en toda regla.



Aunque Trump no mencionó específicamente al país persa, lo dejó entrever al afirmar que Estados Unidos tiene razones para conocer al culpable, y que además está preparado para actuar dependiendo de la verificación; solo espera que Arabia Saudita diga quién cree que fue el responsable y bajo qué términos se debería proceder contra el atacante.



Fuentes anónimas revelaron al diario The Washington Post que el gobierno de Trump contempla una respuesta militar seria a los bombardeos con drones que paralizaron la producción de dos refinerías en Arabia Saudita, un aliado clave de la superpotencia en Oriente Medio y rival regional de Irán.

El reporte sigue a la reunión que Trump sostuvo el domingo con su secretario de Defensa, Mark Esper, aunque la misma fuente comentó al Post que algunos funcionarios del Pentágono han urgido a la Administración del magnate a tener cautela ante cualquier decisión bélica.

Trump parece haber asumido que la ofensiva con drones contra las dos refinerías sauditas no provino de los rebeldes hutíes de Yemen, o por lo menos no la realizaron solos, debido a la avanzada naturaleza de los ataques.



Sin embargo, una publicación del diario estadounidense The Wall Street Journal ya indicó que los hutíes poseían drones, los UAV-X, con los cuales pudieron perpetrar su incursión en dicha instalaciones.

Incluso, un portavoz de las fuerzas hutíes precisó hoy que los ataques del sábado se llevaron a cabo con drones dotados de nuevos motores entre convencionales y de propulsión a chorro.



No es la primera vez que los hutíes operan con drones contra Arabia Saudita, que lidera una coalición árabe empeñada en derrotar a los insurgentes, quienes controlan buena parte de Yemen desde el 2014, cuando tomaron la capital, Saná, y expulsaron al gobierno del presidente, Abdo Rabu Mansur Hadi, reconocido internacionalmente.

Para el ministro de relaciones exteriores de Irán, Javad Zarif, Estados Unidos y sus aliados están atascados en Yemen con la ilusión de que la superioridad militar les dará la victoria sobre los hutíes.

Al rechazar las acusaciones de que la República Islámica estuvo detrás del bombardeo contra refinerías de Arabia Saudita, y no los hutíes, Zarif afirmó que Washington falló en su campaña de máxima presión contra Teherán y ahora se va por una máxima mentira.

Entre tanto, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria advirtió que el país estaba listo para una guerra “completa”, y que todas las bases estadounidenses y sus portaaviones en una distancia de hasta 2 000 kilómetros alrededor de Irán están dentro del alcance de sus misiles.

Ante los temores a una escalada militar entre Washington y Teherán, otras potencias y actores internacionales, como Rusia, China y la Unión Europea, llamaron a no sacar conclusiones precipitadas sobre los responsables del incidente y exhortaron a las partes a la moderación para no dar pasos que agudicen la situación en el golfo Pérsico.

Mientras, los precios mundiales del petróleo subieron a su mayor nivel desde 1 991, porque los ataques que dañaron la infraestructura de Arabia Saudita paralizaron la mitad de la producción del mayor exportador de crudo, afectando al mismo tiempo el cinco por ciento del suministro a escala global.



Las subidas de la cotización del oro negro se suavizaron después de que Donald Trump anunciara que liberaría reservas de emergencia de Estados Unidos, y de que productores de todo el mundo aseguraran que había suficientes reservas almacenadas para compensar el déficit saudita.

No obstante, expertos advirtieron que si la producción petrolera de Arabia Saudita tarda semanas o meses en volver a la normalidad, el precio del crudo se disparará.





