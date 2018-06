Critica alto comisionado de la ONU práctica migratoria de Trump

"Inadmisible" y "cruel", fueron los términos utilizados este lunes por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, para denunciar la política estadounidense de separar a los niños migrantes de sus padres en la frontera con México.



"Pensar que un Estado busca disuadir a los padres infligiendo tal abuso a los niños es inadmisible", y subrayó hoy Al Husein, en la apertura de una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde reclamó al gobierno de Donald Trump poner fin inmediatamente a la práctica que condujo desde mediados de abril a que dos mil niños fueran separados de sus padres, arrestados por estar ilegalmente en Estados Unidos.



Al Hussein citó a la Asociación Estadounidense de Pediatría, que describió esa práctica como un "abuso infantil sancionado por el Gobierno", que puede causar "daños irreparables" y "consecuencias para toda la vida" en los menores.



El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU no solo instó a la administración de Trump a poner fin de inmediato a la práctica de separación forzosa de esos infantes, sino que instó también a Washington a ratificar la Convención de los Derechos del Niño, ya que Estados Unidos continúa siendo el único país que no lo ha hecho.







La separación de los padres e hijos que ingresan ilegalmente a la nación norteña ha generado una gran controversia y pasado a ser una de las cuestiones más discutidas en el mundo político estadounidense, al punto de que la primera dama, Melania Trump, sorprendió al romper su habitual silencio, con un llamado a acabar con esa práctica.



En un inusual pronunciamiento, Melania consideró que Estados Unidos necesita ser un país que respeta las leyes, pero también un país que gobierna con corazón.



En su comunicado, Melania añadió que odia ver niños separados de sus familias y espera que ambos lados, republicanos y demócratas, puedan finalmente unirse para lograr una reforma migratoria exitosa.



Precisamente, legisladores de la oposición demócrata han denunciado la práctica del gobierno de Trump como "diabólica", mientras que el jefe de la Casa Blanca los acusó a su vez de ser responsables de esa situación, por No trabajar con los republicanos para una vasta reforma migratoria.



Además, Trump asoció a la actitud “débil e ineficaz” de los demócratas, porque supuestamente haya aumentado el crimen proveniente de la inmigración ilegal.







Pero el expresidente demócrata, William Clinton, estimó que los niños separados de sus padres al entrar ilegalmente en Estados Unidos No deben ser un instrumento de negociación de una reforma migratoria.



En el mismo campo republicano, la senadora Susan Collins también tildó la medida de traumatizante para los niños que son víctimas inocentes, y la consideró contraria a los valores de Estados Unidos.



La ex primera dama Laura Bush fue crítica igualmente, al destacar que si bien entiende la necesidad de reforzar y proteger las fronteras estadounidenses, la política de tolerancia cero del gobierno de Donald Trump es cruel, es inmoral y rompe su corazón.



Divididos, los republicanos presentarán la próxima semana dos propuestas de ley: una para satisfacer al ala dura y otra que busca reconciliar a moderados y conservadores, pero que incluye las demandas de Trump, especialmente la de disponer de 25 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera mexicana.



El texto debería tener un apartado donde se deje claro que "los menores que acompañan a sus padres detenidos en la frontera no deben ser separados de sus progenitores", según afirmó una fuente republicana.







(Noticiero Nacional de Radio)