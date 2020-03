Critican falta de solidaridad de Estados Unidos hacia sus aliados de Europa en el combate al coronavirus

El brote del coronavirus reveló quiénes son los verdaderos amigos de Europa y cómo Estados Unidos ya no puede considerarse como un aliado, ni siquiera en teoría.



Así lo destacó el analista español André Abeledo Fernández, entrevistado por la agencia noticiosa rusa Sputnik, que toma nota de cómo entre los países que ofrecieron su mano de ayuda al Viejo Continente están Rusia, China, Cuba o Venezuela. Abeledo Fernández recuerda que el gigante asiático está dando un gran apoyo a Italia y España, los países comunitarios que más se vieron desbordados por la pandemia, a los cuales Beijín está suministrando material médico y también está compartiendo su exitosa experiencia en la lucha contra la enfermedad.



En relación con Rusia, Abeledo Fernández elogió también a la nación eslava, que envió a Italia nueve aviones cargados con expertos militares y equipamiento, incluyendo modernos sistemas de desinfección y diagnóstico. El analista español suma también la llegada de la brigada médica cubana al epicentro italiano de la pandemia, Lombardía, y la incorporación de galenos venezolanos a luchar contra el COVID-19 en Italia y España.



Abeledo Fernández recuerda que China, Rusia, Cuba y Venezuela son los países que están siendo constantemente demonizados por la prensa dominante, mientras que el “bueno de la película”, Estados Unidos, brilla ahora por su insolidaridad. Para André Abeledo Fernández, la situación demuestra claramente que Europa debe replantear muchas políticas, entre ellas geoestratégicas.

Médicos Cubanos llegando a Italia.

"Nos estamos encontrando que los países que aquí nos venden como 'enemigos', como puede ser Cuba, China, Rusia o Venezuela, son los que más ayuda le están dando a Europa, a diferencia de aquellos que son nuestros 'amigos', advierte Abeledo Fernández, quien insistió en que particularmente, Estados Unidos no está ayudando, y la OTAN no está sirviendo de nada. En las malas no están con nosotros. Solo nos tienen para cuando nos necesitan para bombardear Siria, por ejemplo. Pero a la hora de la verdad no están con nosotros", denunció Abeledo Fernández, quien subrayó que en los últimos días la opinión pública en países comunitarios como España ha cambiado su forma de ver a las naciones que están brindando su apoyo a Europa.



"El pueblo ve quién le ayuda y quién no le ayuda, qué países realmente están teniendo una solidaridad internacional y los que no la están teniendo. Yo creo que esas percepciones que vienen del pueblo obligarán también a los Estados a cambiar muchas de sus políticas a nivel geoestratégico, geopolítico o económico, entre otros", sentenció el analista español en sus declaraciones a la agencia noticiosa rusa Sputnik.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes que Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro de la crisis de la COVID-19. La portavoz de la OMS, Margaret Harris, previno hoy que se está observando una “gran aceleración” en las infecciones por coronavirus en el mundo en las últimas 24 horas, con un 85 por ciento de los casos en Europa y el territorio estadounidense. Pero el 40 por ciento de esas infecciones se dio en la nación norteña, donde tienen un brote muy grande, cuya intensidad va en aumento, de acuerdo con Harris. Después de China e Italia, Estados Unidos es el tercer país más afectado, con un total de 33 mil 404 infectados y 400 fallecidos.



La ciudad de Nueva York se encuentra ahora entre los peores puntos críticos del mundo, la urbe tiene más casos de coronavirus per cápita que Italia, el epicentro europeo del virus. En particular, la ciudad está viendo tasas de contagio de coronavirus al menos cinco veces más altas que en otras partes de Estados Unidos, una situación atribuida a la alta densidad poblacional de esa metrópolis. Tantas personas viviendo en un espacio tan reducido, parecen haber ayudado a que el virus se propagase rápidamente antes de que las autoridades lograsen detectarlo, de acuerdo con los expertos, quienes estiman que hasta el 80 por ciento de los más de 19 coma cuatro millones de neoyorquinos contraerán el coronavirus.







En Nueva York ya se han contabilizado 20 mil 875 personas contagiadas con el nuevo coronavirus y los casos aumentaron un 38 por ciento en un día, mientras que los fallecidos son 157.



Aunque los peores brotes están concentrados en la llamada Gran Manzana y otras partes del país, como California, los expertos advirtieron que la enfermedad se seguirá propagando por Estados Unidos si la población no limita drásticamente la interacción social. De lo contrario, el número de infecciones abrumará al sistema de salud, como lo ha hecho en algunas partes de Italia, provocando muchas más muertes.



De acuerdo con analistas, el presidente Donald Trump se debate entre la espada y la pared, en momentos en que aumentan las tensiones entre quienes están contra las restricciones, para priorizar la economía y evitar una profunda recesión, y los expertos médicos que advierten que, a menos que se tomen más medidas drásticas, el costo de vidas humanas será catastrófico en Estados Unidos.



