Critican última propuesta anti migratoria de Trump

Analistas legales y abogados de derechos de inmigrantes criticaron la última propuesta anti-inmigrante de Donald Trump, que las personas que entren a Estados Unidos en forma ilegal sean enviadas inmediatamente hacia su lugar de origen sin ningún proceso judicial, porque son como invasores que intentan “entrar por la fuerza” al país.



No estaba claro si Trump estaba defendiendo una expansión de una norma que habilita la salida rápida de inmigrantes ilegales en o cerca de la frontera estadounidense, una política que adoptó desde que asumió la presidencia.



Las autoridades pueden pasar por alto las protecciones del debido proceso con la política de “remociones expeditas”, que permite deportaciones veloces si un inmigrante es detenido a 160 kilómetros de la frontera y ha estado en el país menos de 14 días.

(Si esto se hace, la inmigración ilegal va a ser impedida en seco -y por un mínimo, si comparamos, costo. Esta es la única real respuesta -¡y debemos seguir para construir el muro!).



Pero aún así, quienes buscan asilo tienen asegurada una audiencia ante un juez, para que estudie su caso.



Adversarios del magnate y defensores de los derechos civiles advirtieron que deportar inmigrantes de inmediato sin presentarlos ante un magistrado, violaría el debido proceso legal establecido en la Constitución, aplicable tanto para los ciudadanos estadounidenses como quienes no lo son.



La jurisprudencia del Tribunal Supremo avala igualmente la posibilidad al recurso judicial de personas que No tengan la ciudadanía estadounidense.



La presidenta del Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, Sherrilyn Ifill , censuró que Trump proponga romper por la fuerza la finalización del asilo político y la eliminación del debido recurso judicial para los inmigrantes.



El subdirector del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Lee Gelernt, advirtió a su vez que la administración de Trump no puede simplemente deshacerse de todo el proceso legal para los inmigrantes, porque es una cláusula que se aplica absolutamente y no es una opción a utilizar o no.



El director del mismo Proyecto de la ACLU, Omar Jadwat, remarcó que lo que Trump sugiere es ilegal e inconstitucional, y todo funcionario que ha jurado defender la Constitución y las leyes debería rechazar la postura del mandatario en forma inequívoca.



Trump ha criticado durante semanas a los jueces de inmigración, ha exagerado el número actual de casos atendidos y afirma que es innecesario contratar a más magistrados, como han propuesto algunos miembros del Congreso.



El magnate también ha fustigado también con términos cada vez más duros la inmigración ilegal, al calificarla como "invasión” e “infestación”.

Durante un acto de campaña el sábado en Las Vegas, Trump declaró que apoyar “fronteras fuertes, sin delitos” es una postura ganadora para los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.



Trump no oculta su frustración, después de que se viera obligado a poner fin a la separación de los hijos de los inmigrantes detenidos en la frontera, una medida que indignó a vastos sectores de la sociedad estadounidense y del mundo.



Como una expresión de ese orgullo herido, Trump arremetió hoy contra la tendencia al boicot gastronómico contra miembros de su administración, al cuestionar la limpieza del restaurante del que fue expulsada la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una zona rural del estado de Virginia.

(Anoche me dijo la dueña de Red Hen en Lexington, que saliera del restaurant porque trabajo para @POTUS y me fui cortésmente. Sus acciones dicen mucho más sobre ella que sobre mí. Siempre hago lo mejor para tratar a la gente, incluyendo aquellas con las que no estoy de acuerdo, respetuosamente y que seguiré haciéndolo).



El incidente tuvo lugar el viernes por la noche, cuando Sanders acudió junto a un grupo a cenar al restaurante Red Hen, cuya propietaria se acercó a la portavoz presidencial y le instó a abandonar el local por su disconformidad con las políticas migratorias de la actual Administración, según han contado ambas mujeres.



El caso se suma al abucheo sufrido la semana pasada por la secretaria de Seguridad Interior, Kirsten Nielsen, cuando se encontraba en un restaurante mexicano de Washington.







“Si los niños no comen en paz, tú tampoco", le gritaron hace unos días varios clientes a Nielsen, mientras más recientemente era el consejero de la Casa Blanca y uno de los ideólogos de la dura política migratoria, Stephen Miller, quien tuvo que salir del restaurante mexicano Espita Mezcalería, mientras algunos de los comensales le llamaban "fascista".



Entre tanto, una acérrima crítica de Trump, la miembro demócrata de la Cámara de Representantes, Maxine Waters, llamó a no darle paz al personal del gobierno del magnate, hostigándolos en restaurantes, gasolineras e incluso ante sus hogares, como forma de protesta por su política de inmigración.







