Cumbre Trump-Kim: avanza la diplomacia entre EE.UU. y Norcorea

2018-06-12



Foto tomada de El País



Corea del Norte se ha comprometido a desnuclearizarse, mientras que Estados Unidos le ha ofrecido garantías de seguridad: esa es la principal clave del acuerdo firmado este martes en Singapur entre los líderes de los dos países: Donald Trump y Kim Jong-un, tras la conclusión de su histórica cumbre de más de cuatro horas.



El documento rubricado por Trump y Kim incluye cuatro puntos: los dos países se comprometen a cooperar para desarrollar nuevas relaciones y para la promoción de la paz, la prosperidad y la seguridad; Estados Unidos y Corea del Norte aunarán esfuerzos para construir un régimen pacífico y estable en la península coreana; Pyongyang reafirma su compromiso de trabajar por la desnuclearización completa de la península de Corea, como estableció la Declaración de la cumbre inter-coreana de Panmunjom, del 27 de abril del 2018; Estados Unidos y Corea del Norte se comprometen recuperar a los prisioneros de guerra y desaparecidos en combate, incluyendo la repatriación inmediata de aquellos que ya han sido identificados.



El documento establece también el compromiso de ambos países de seguir con las negociaciones, que serán encabezadas por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, y un alto cargo norcoreano cuyo nombre No se ha especificado.



Además de los cuatro compromisos explícitos contemplados en la declaración firmada hoy por Trump y Kim, el encuentro aportó más claves e interrogantes, cómo saber cuándo comenzará Corea del Norte el proceso de desnuclearización y en cuánto tiempo se completará.



Kim no lo aclaró en sus declaraciones a los medios, pero Trump afirmó en su rueda de prensa posterior a la cumbre, que espera que sea muy pronto, aunque sin dar plazos concretos.



Otro aporte del encuentro de este martes ha sido el anuncio por Trump de que No habrá maniobras militares de Estados Unidos con Corea del Sur, mientras transcurran las negociaciones con Corea del Norte.



La suspensión de esos ejercicios de guerra que él mismo Trump calificó de provocadores, suponen un "tremendo ahorro" para Estados Unidos, de acuerdo con el magnate, quien subrayó que por el momento no tiene previsto reducir su despliegue militar en Corea del Sur.





Trump también abrió la puerta a una segunda "cumbre o reunión" con Kim este mismo año en caso de que sea necesario, sin dar fechas, y además, se ha mostrado dispuesto a ir a Pyongyang y a recibir al líder norcoreano en la Casa Blanca, aunque ambas citas se harían en el momento oportuno, según sus palabras.



Se desprende de la cita de hoy entre Kim y Trump, que habrá un proceso de verificación de la desnuclearización de Corea del Norte, sin que se conozca por ahora qué consistirá y quién se hará cargo del mismo, tema sobre el que el magnate no quiso responder cuando los reporteros le pidieron que diera detalles.



En cuanto a las sanciones contra Corea del Norte, Estados Unidos no las retirará hasta que la desnuclearización llegue a un punto de no retorno, según las palabras de Trump en su comparecencia ante los periodistas en la que subrayó varias veces que él no ha cedido "nada" en la negociación con Kim.



Trump calificó el encuentro como "honesto, directo y productivo" y enfatizó el compromiso de Kim de deshacerse de su arsenal nuclear.



Cuando le preguntaron cuán grande era el arsenal nuclear de Corea del Norte, Trump lo describió como "sustancial", y aseguró que Kim le prometió verbalmente que apenas llegar a Pyongyang destruirá el mayor sitio de pruebas de misiles del país.



Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte van a ser muy diferentes de lo que fueron en el pasado, según Trump, mientras el líder norcoreano afirmó que el mundo vería un cambio mayor y que tanto él como el mandatario estadounidense habían decidido "dejar el pasado atrás".



