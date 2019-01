De las elecciones primarias en Bolivia





El presidente boliviano Evo Morales obtuvo el respaldo de poco más de un tercio de sus militantes en las elecciones primarias, aún cuando fueron boicoteadas por la oposición de derecha.



El Movimiento al Socialismo (MAS) del dignatario fue el partido de mayor participación con un 36,5 por ciento de participación de los militantes que podían votar, según los últimos datos del órgano electoral.



Cumplí con mi deber de votar en Villa 14 de Septiembre. Saludamos la participación de los observadores internacionales, son bienvenidos para acompañarnos en nuestra fiesta democrática. Estamos profundizando la democracia y estamos seguros que en el futuro habrán muchos candidatos pic.twitter.com/lsatpN0IbH — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 27, 2019



Después de Morales, el mejor situado en las encuestas fue el expresidente boliviano Carlos Mesa, candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana, quien logró el voto del 5,3 por ciento de su militancia.



Ahora el pueblo elige a sus candidatos, comenzamos a democratizar a los partidos políticos con las primeras elecciones primarias de nuestra historia, hacemos revolución con el voto del pueblo. Saludamos a los militantes del MAS-IPSP por su movilización. pic.twitter.com/R0RhSgPjVU — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 27, 2019





El senador Óscar Ortiz, que encabeza la alianza Bolivia Dice No, recibió un porcentaje del 5,6 por ciento, pero otros candidatos destacados se quedaron por debajo, con el 4,3 por ciento el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas y el 3,9 para el expresidente Jaime Paz Zamora.







Repercusiones



La votación a la que estaban convocados 1.715.880 militantes de nueve organizaciones políticas y alianzas transcurrió con normalidad.



Ciertamente si se repasan los índices de participación son bajos, No obstante, al analizarlos, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, reconoció que "quedan retos y desafíos" en cuanto a la participación, pero que en esta oportunidad era voluntaria mientras que en las generales es obligatoria.



El presidente Morales aseguró que las primarias abren una nueva etapa en el país, por la democratización interna de los partidos políticos, que lo sitúa junto a otros sudamericanos que celebran primarias como es el caso de Argentina y Uruguay. También calificó de "histórico" ese día, tras emitir su voto en Villa Turani.



El órgano electoral habilitó la candidatura de Morales para un cuarto mandato en base a un fallo del Tribunal Constitucional de Bolivia, que estableció el derecho a la reelección indefinida. Ese ente lo avaló para un tercer periodo, al entender que el primero no contaba porque en 2009 Bolivia se refundó de República a Estado Plurinacional.



El vicepresidente Álvaro García Linera luego de ejercer su derecho al voto el domingo expresó que “para nosotros (MAS) como partido también va a ser una prueba, será un examen para saber territorialmente como estamos en los barrios, comunidades, distritos, en departamentos y municipios. Si vota el 100% de nuestra militancia estaremos contentos, pero si solo votan la mitad, nos veremos obligados a implementar vida orgánica, hacer seminarios para articular esa militancia", declaró.



Con relación al pedido que hicieron los partidos opositores al MAS, de no votar en estas elecciones, el vicepresidente declaró que la oposición no posee vida orgánica.

Son partidos, a excepción de Demócratas, que se han organizado al calor de un café o una cerveza hace dos o tres meses, esos no son partidos políticos serios, entonces para no mostrar el vacío de su militancia han pedido que no vayan a votar, porque en los hechos nadie iba a votar por ellos, porque no son partidos de verdad, son selfi partidos



Por su parte, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que existe "razonable satisfacción" en el gobierno por los resultados que alcanzó el MAS en las elecciones primarias. También criticó que desde la oposición se interprete la abstención como algo desfavorable para Morales.



Canelas admitió que a un partido que está 13 años en función gubernamental “le cuesta mapear la nueva sensibilidad", razón por la que considera necesario "volver a la calle", "oxigenarse" y asumir otras estrategias de cara a las elecciones generales de octubre.

Del Autor