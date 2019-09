Declara Putin que el liderazgo de Occidente en el Mundo está llegando a su final

2019-09-05

El liderazgo de Occidente está llegando a su final, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin, al inaugurar el quinto Foro Económico Oriental en la ciudad de Vladivostok. Para todos está claro, según Putin, quien recordó que, hasta el presidente de Francia, Enmanuel Macrón, admitió recientemente el fin de la hegemonía occidental en el Mundo.



Putin remarcó que no puede imaginar que una organización internacional sea ya eficaz sin la participación de la India y China. El presidente ruso indicó también que Rusia está abierta para el diálogo con el Grupo de los Siete Países más industrializados, el G7, del que Moscú fue expulsado a raíz del conflicto en Ucrania.



Según Putin cualquier formato es útil para un intercambio positivo de opiniones y él No se niega a ningún tipo de cooperación, pero abogó por incluir a Turquía en un mecanismo más amplio similar al G7.



Para su propuesta, el líder del Kremlin tomó en consideración el papel de Ankara en los asuntos internacionales y en la región de Oriente Medio, al tiempo que destacó la decisión turca de adquirir los complejos antiaéreos rusos S-400, por razones de defensa nacional, y No políticas.





En su intervención ante el quinto Foro Económico Oriental, Putin confirmó las preocupaciones de Rusia por los planes de Estados Unidos de desplegar misiles de alcance corto y medio en Japón y Corea del Sur, prohibidos por el Tratado INF.



El mandatario ruso explicó que, si Washington emplaza allí finalmente esos proyectiles, utilizará como pretexto la necesidad de disuadir las amenazas provenientes de Corea del Norte.



Pero Putin alertó que el alcance de esos sistemas de misiles estadounidenses cubriría desde Japón y Corea del Sur a una parte significativa del territorio ruso, incluido en el Lejano Oriente, donde se encuentran dos bases navales, una de buques de superficie en Vladivostok, y otra, de portaviones estratégicos y submarinos nucleares en la península de Kamchatka.



El mandatario señaló que Moscú No está al tanto de la posición de Seúl y Tokio respecto a esos planes de Washington, y que todavía No ha debatido este tema con el primer ministro japonés, Shinzo Abe.



En cuanto a la negativa de China a sumarse a las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre desarme nuclear como exige el gobierno de Donald Trump, Putin consideró bastante lógica la postura de Beiging.





El gigante asiático argumenta que su potencial nuclear es mucho más bajo que el ruso y el estadounidense y No entienden por qué tienen que reducir su arsenal, si ya tienen menos portadores de carga nuclear y menos ojivas.



En relación con Ucrania, Putin señaló que los dos países están a punto de concluir las negociaciones sobre un intercambio de prisioneros, lo que valoró como un paso hacia la normalización de las relaciones bilaterales.



Para Vladimir Putin, esa normalización es inevitable desde una perspectiva histórica, pero advirtió que dependerá en gran medida de las actuales autoridades ucranianas.



Entre tanto, al margen de las sesiones en Vladivostok del Foro Económico Oriental, el presidente de Rusia y el primer ministro de la India, Narendra Modi, acordaron hoy un amplio paquete de pactos bilaterales para intensificar la cooperación en las esferas de inversiones, comercial, y militar-técnica, así como en los campos de la industria, la educación y la cultura.



Este año, más de ocho mil 500 representantes de 65 países participan en la cita de Vladivostok, lo que duplica el número de asistentes comparado con la primera edición, y es una muestra del interés creciente por el Lejano Oriente ruso y las oportunidades económicas que esa zona podría ofrecer.



