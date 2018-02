¿Decreto de intervención militar en Río de Janeiro?

La Cámara de Diputados de Brasil votará hoy sobre el decreto de intervención militar impulsado por el presidente de facto, Michel Temer, para frenar la ola de violencia en la ciudad de Río de Janeiro.



El decreto de intervención debe ser aprobado primero por la Cámara y luego por el Senado de Brasil, instancia en la que el Gobierno de facto posee mayoría. Si se aprueba la orden, la intervención militar se extendería hasta el 31 de diciembre de 2018.



Desde sus posturas, el Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdob) aseguraron que la solución a la violencia en Río no es una intervención militar. También afirmaron que el decreto es parte de una estrategia política del gobierno de facto que no quiere asumir la culpa de no tener los suficientes votos para aprobar la reforma de pensiones.





Por su parte, la diputada del PCdob- RJ, Jandira Feghali, aseguró que las Fuerzas Armadas no son policías y que se preparan para la guerra, "no son fuerzas de seguridad al ciudadano, se preparan para matar". “Ese Gobierno con su agenda neoliberal retiró derechos, congeló inversiones, aumentó la desigualdad, el hambre y no actuó cuando debía hacerlo: ¿Por qué en la Inteligencia no se usan recursos para detectar el lavado de dinero como se usaron en la Lava Jato?", cuestionó Feghali.



El rotativo estadounidense The New YorK Times recordó durante las últimas horas que el presidente de facto brasileño, firmó el viernes un decreto que pone al ejército a cargo de la seguridad de Río de Janeiro.



Se trata de la primera oportunidad en que en Brasil ordena una intervención militar en un estado desde que regresó a la democracia en los años ochenta.



Las fuerzas policiales civil y militar, afectadas por falta de personal y de equipo, quedan al mando del general Walter Souza Braga Netto, quien comanda las operaciones militares en el este del país. “El crimen organizado casi ha tomado control del estado de Río de Janeiro. Es una metástasis que se esparce por el país”, dijo Temer en la ceremonia de firma del decreto, en Brasilia. “Juntas, la policía y las fuerzas armadas combatirán y confrontarán a aquellos que tienen secuestradas a nuestras ciudades”, añadió.



Con este decreto también se retrasa una votación sobre una reforma sobre pensiones poco popular que parecía cada vez más destinada al fracaso, ya que la Constitución establece que los legisladores no pueden hacer cambios legales abarcadores cuando hay una intervención militar activa vía decreto.



“A nivel político, puede que Temer esté matando a dos pájaros de un tiro”, aseguró a la prensa Christopher Harig, experto en relaciones cívico-militares en Brasil e integrante del Instituto Brasil en King’s College London. “Crea, al mismo tiempo, una excusa para no haber podido aprobar la reforma de seguridad social”.



Para hoy



Este lunes 19/2 manifestaciones en todo #Brasil contra la reforma de las pensiones propuesta por Michel Temer.

Decreto de intervención militar en #RioDeJaneiro pudiera suspenderse para votar la medida si el gobierno consigue los 308 votos necesarios.#QuemVotarNãoVolta pic.twitter.com/lybtzJyix8 — Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) 19 de febrero de 2018

Las centrales sindicales y los movimientos sociales de Brasil marcharán este lunes contra la Reforma de previsional impulsada por Michel Temer.



También la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil en conjunto con los movimiento sociales y demás centrales sindicales se pronunciaron el sábado último contra la Reforma previsional e invitaron a la población a tomar las calles este lunes 19 de febrero.



El coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MTS), señaló que la intervención del Ejército en Río demuestra la fuerza del presidente brasilero para aprobar la reforma.



Por su parte, el presidente de la CUT, Vagner Freitas, indicó que la presión con Temer debe ser ampliada en este momento alegando que su lucha es para enterrar de una vez la reforma y garantizar que el derecho de los trabajadores y trabajadores sea mantenido.



Según medios locales, Freitas alegó que manifestación convocada debe ser repotenciada con huelgas y paralizaciones, además de intensificar las acciones de calles y en las redes.

