Defiende la ONU a la OMS ante presiones de Donald Trump

La ONU defendió este miércoles el enorme trabajo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tanto en la actual pandemia de coronavirus como en otras emergencias recientes como el brote de ébola en la República Democrática del Congo.



Por boca de su portavoz, Stéphane Dujarric, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respondió hoy a las críticas vertidas ayer por Donald Trump, quien planteó la posibilidad de recortar los fondos aportados por Estados Unidos a la OMS, a la que acusó de favorecer a China y de emitir opiniones "equivocadas" sobre las formas de contener la COVID-19. En declaraciones a medios de prensa, Dujarric destacó que la OMS, bajo la dirección de Adhanon Tedros Ghebreyesus, ha hecho un enorme trabajo ante la Covid-19, brindando ayuda a numerosos países tanto a nivel logístico como formativo. "La OMS está demostrando la fortaleza del sistema internacional de salud", remarcó Dujarric, sin aludir directamente a las críticas de Trump, un habitual a la hora de cuestionar el papel de las agencias de Naciones Unidas.



La reacción airada de Trump contra la OMS coincidió ayer con el peor día de Estados Unidos en cuanto a fallecidos por coronavirus, ya que solo el martes sumó más de mil 900 víctimas mortales, una cifra sin precedentes a nivel mundial. Al día de hoy, la nación norteña ha confirmado ya unos 400 mil contagiados y casi 13 mil muertos.



Dos responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) negaron hoy que el organismo fuera “chino-céntrico”, como afirmó Trump, y alertaron contra la amenaza del mandatario de congelar la contribución financiera de Estados Unidos a esa agencia de la ONU.



En una rueda de prensa telemática y en respuesta a una pregunta sobre los comentarios de Trump, el director regional para Europa de la OMS, Hans Kluge, recordó que todavía estamos en la fase aguda de una pandemia, por lo que ahora no es el momento de recortar la financiación. A su vez, el asesor superior del director general de la OMS, el doctor Bruce Aylward, defendió la relación de la agencia con China, porque el trabajo con las autoridades del gigante asiático era importante para entender el surgimiento allí el brote. “Fue absolutamente crítico en la primera parte de este brote tener pleno acceso a todo lo posible, ponerse en marcha y trabajar con los chinos para entenderlo”, precisó Aylward, quien subrayó que esa misma relación se desarrolló con todos los demás países afectados como España, y no se centró específicamente en China.



Sobre las críticas de Trump a la OMS por recomendar al principio mantener las fronteras abiertas, el asesor superior del director general del organismo también defendió esa sugerencia, porque China había trabajado muy duro para identificar y detectar los primeros casos y sus contactos, así como asegurarse de que no viajaran para contener el brote.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?