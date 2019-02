Delcy Rodríguez: Estamos a favor del diálogo y contra la guerra

En entrevista exclusiva con la cadena Rusia Today (RT), Rodríguez subrayó que el país ya cuenta con los mecanismos previstos por la Constitución, como la consulta popular y la celebración de las elecciones parlamentarias, para consolidar la democracia y alejar la amenaza intervencionista estadounidense.



Rodríguez destacó la postura de los gobiernos de Uruguay, México, Bolivia y la Comunidad del Caribe, de facilitar la búsqueda de una solución en Venezuela, por la vía del diálogo y del respeto a la soberanía del país y la autodeterminación de su pueblo.



A juicio de Rodríguez, ese paso permitiría facilitar la búsqueda de un clima que permita que la oposición venezolana se siente en una mesa de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, buscando entendimiento.



Sin embargo, la vicepresidenta de Venezuela denunció que el mandato de Estados Unidos a los opositores es no dialogar, y remarcó que ha visto posiciones de absoluta intolerancia política e ideológica hacia Venezuela y su modelo de socialismo bolivariano.



Según Delcy Rodríguez, la superpotencia y los países de la Unión Europea no entienden que el mundo ha cambiado y ahora se centra en la construcción de un espacio de poderes multipolares.

Experto: "La ayuda humanitaria de EE.UU. a Venezuela tiene un ingrediente intervencionista" https://t.co/GJRRHbhND5 pic.twitter.com/pVMxpc4HQN — RT en Español (@ActualidadRT) 9 de febrero de 2019

Rodríguez acusó a Washington y sus aliados europeos de pretender amenazar a los países independientes, autónomos, soberanos, pero advirtió que eso No va a pasar con Venezuela, ni siquiera por la vía de la extorsión y chantaje que ha significado el grave y criminal bloqueo comercial y financiero contra el país.



Durante la entrevista con la cadena RT, la vicepresidenta venezolana censuró la postura de Colombia, que calificó de vergonzosa y una grave violación a la Carta de las Naciones Unidas.



Rodríguez alertó que desde el territorio colombiano se pretende ejercer contra Venezuela, contra su pueblo, una inaceptable amenaza de guerra real y de intervención militar.



Para Rodríguez, la asistencia con alimentos y medicinas que trata de brindar Estados Unidos a los venezolanos a través de Colombia es una gran farsa, y negó que exista una crisis humanitaria en la nación bolivariana.



La vicepresidenta de Venezuela alertó que Washington y sus aliados pretenden con la supuesta ayuda humanitaria imponer un falso positivo que les permita intervenir militarmente, pero las fuerzas bolivarianas No se lo van a permitir.



Delcy Rodríguez reafirmó así ante la cadena RT la postura del presidente, Nicolás Maduro, de no permitir el ingreso de la falsa asistencia humanitaria, solicitada a Estados Unidos por el autoproclamado mandatario interino, el opositor Juan Guaidó.



Maduro reiteró su denuncia de que Washington fabricó la existencia de una emergencia sanitaria en Venezuela, para intervenir en el país, y recordó que la carestía en el país es la consecuencia de las sanciones de la Casa Blanca, que congeló cuentas y activos del gobierno bolivariano.



Ayer, el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó advirtió que hará lo hará lo necesario para que ingrese el cargamento de alimentos y medicinas, sin descartar la intervención estadounidense.



Guiadó convocó a dos movilizaciones, una el 12 de febrero y otra por definir, para exigir a los militares que no bloqueen la ayuda.



Según analistas, a partir de la respuesta que den los uniformados, Estados Unidos y Guaidó quieren medir el nivel de la unidad del mando de las Fuerzas Armadas, leales al presidente constitucional de Venezuela, a la independencia y la soberanía del país.

La próxima semana podría ser tensa y clave, si Guaidó moviliza a sus seguidores, empleando sobre todo a mujeres, para forzar la entrada de los cargamentos, provocando enfrentamientos con los militares que custodian la frontera.



(Noticiero Nacional de Radio)