Denuncia China mentiras descaradas de Estados Unidos en torno a la pandemia

2020-04-28



Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Es poco probable que el nuevo coronavirus desaparezca como lo hizo hace 17 años el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, SARS por sus siglas en ingles, advirtió este lunes un grupo de virólogos y médicos de China.



Los científicos explicaron que durante la epidemia del SARS, en el dos mil tres, los infectados se enfermaron gravemente y una vez que fueron puestos en cuarentena y aislados de otras personas, el virus dejó de propagarse. En cambio, los llamados portadores asintomáticos del SARS-COV-2b hacen que sea difícil contener completamente la propagación de la COVID-19, ya que pueden transmitirlo sin ser detectados.



Por ejemplo, China sigue detectando docenas de casos asintomáticos del nuevo coronavirus todos los días, a pesar de haber controlado el brote. “Es muy probable que se trate de una epidemia que coexista con los humanos durante mucho tiempo, se vuelva estacional y se mantenga dentro de los cuerpos humanos”, advirtió Jin Qi, director del Instituto de Biología de Patógenos en la Academia China de Ciencias Médicas.



Los especialistas chinos anunciaron también que no encontraron evidencia que respalde la esperanza de que la propagación del SARS-COV-2 disminuya a medida que la temperatura en los países del hemisferio norte aumente en el verano. El jefe del departamento de enfermedades infecciosas del primer Hospital de la Universidad de Beiging, Wang Guiqiang, aclaró que si bien el virus es sensible al calor, para ser eliminado tiene que exponerse a 56 grados centígrados durante 30 minutos, y el clima nunca va a calentarse tanto.







Por lo tanto, a nivel mundial, Wang previno que es pequeña la posibilidad de que los casos disminuyan significativamente durante el verano. Entre tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, ha definido al asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, como un mentiroso constante que no tiene credibilidad.



Durante una rueda de prensa este 28 de abril, Shuang respondió a las falsedades anti-chinas propaladas por Navarro, designado por Donald Trump para que trabaje en asuntos relacionados con la línea de suministros relacionados con la crisis de salud vigente. Navarró aseguró a la cadena Fox News que el gigante asiático retiene suministros de equipos de protección personal, exportó a Estados Unidos pruebas de baja calidad para detectar el coronavirus y no contuvo la epidemia para sacar provecho de ella ahora.





Peter Navarro, autor de "Las próximas guerras chinas", "Muerte por China" y "Tigre agazapado: lo que significa el ascenso militar de China para el mundo".



El vocero de la cancillería china replicó que los politiqueros estadounidenses están despreciando los hechos y dicen mentiras descaradas con el fin de quitarse encima la responsabilidad por los infructuosos intentos de controlar la epidemia de coronavirus en la nación norteña. Shuang salió al paso también a la sugerencia de Donald Trump de que podría pedir una compensación económica al gigante asiático por los daños causados.



El portavoz del ministerio de relaciones exteriores de China señaló que los intentos de Estados Unidos de echar la culpa a su país no pueden denigrar los colosales esfuerzos que desarrolló su pueblo para salir victorioso en la lucha contra la epidemia. Los casos de SARS-CoV-2 en la nación norteña se acercaban a un millón este martes, tras duplicarse en 18 días y representar así un tercio de todas las infecciones en el mundo, según un recuento de la agencia noticiosa británica Reuters.



El conteo registra más de 56 mil personas fallecidas a causa de COVID-19 en Estados Unidos, un promedio de aproximadamente dos mil al día este mes. Se cree que el número real de casos es mayor, y funcionarios estatales de salud pública estadounidenses advierten que con la escasez de personal capacitado y de equipos la capacidad de realizar tests está limitada.



