Denuncia Irán detención de periodista

La Cancillería de Irán denuncia la ilegal detención en Estados Unidos de la presentadora de Press TV Marzieh Hashemi, y la califica como violación de los derechos humanos.



“El arresto sin razón alguna de una ciudadana estadounidense musulmana, así como el trato humillante e inhumano que le han dispensado los agentes policiales de Estados Unidos, son una muestra clara de cómo se comporta un régimen de apartheid con las personas no blancas”, denunció el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Bahram Qasemi.



Hashemi había viajado a la nación norteña para visitar a su familia, cuando fue arrestada el domingo en el Aeropuerto Internacional de Saint Louis-Lambert. No se han presentado cargos formales contra ella, aunque por dos días se le impidió mantener contacto con el exterior.



El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) ha trasladado a la presentadora a un centro de detención de Washington, la capital.



La familia además ha denunciado que se le trata como a una “criminal”.



El portavoz persa también ha denunciado el “trato inhumano y humillante” al que ha sido sometida la presentadora de Press TV y ha criticado que el Gobierno estadounidense no cumpla en la práctica con los principios a los que recurre para atacar a sus detractores a nivel mundial.

Estados Unidos se ha convertido en un país peligroso para los periodistas, ha alertado Qasemi, que ha exigido que se permita a la detenida disfrutar de todos los derechos fundamentales y que la ponga en libertad de inmediato y sin condición alguna.



Según varios medios de comunicación, activistas e internautas se han manifestado en redes sociales como Twitter mediante el uso de las etiquetas #FreeMarziehHashemi y #Pray4MarziehHashemi. Se ha exigido al gobierno estadounidense su inmediata liberación.



Al decir de la agencia AP, Irán existen fuertes críticas a la detención de personas con doble nacionalidad o vínculos con Occidente.



"Press TV" informó que Marzieh Hashemi, trabaja para la emisora desde hace 25 años.



La semana pasada, Teherán confirmó la detención del veterano de la armada estadounidense Michael R. White, quien sería el primero de esa nacionalidad arrestado durante el gobierno del presidente Donald Trump.

