Denuncia Lula que el Brasil de Bolsonaro es un desgobierno

2020-05-13





Brasil está completamente desgobernado, no hay política sanitaria, no hay política económica y el país es una nave sin rumbo, aseguró el ex presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.



En una entrevista con el programa argentino de televisión Brotes Verdes, Lula criticó al actual mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, por su decisión de impulsar la apertura económica en vez de los esquemas de cuarentena, lo que llevó al país a tener, hasta ahora, 12 mil 400 muertos por coronavirus.



En cambio, Lula destacó la política implementada por el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con su máxima de que la economía se recupera; y una vida humana, no. Lula reiteró que la única arma para enfrentar al coronavirus es el aislamiento e insistió en la idea de que la gente no resucita, pero la economía sí.



El líder del Partido de los Trabajadores apuntó a la falta de liderazgos en el Mundo para enfrentar la pandemia, criticó duramente a Donald Trump, elogió a los presidentes de México, Andrés López Obrador, de Chia, Xi Jinping, y de Rusia, Vladimir Putin, y se declaró esperanzado en que cambiemos el Mundo cuando pase la pandemia.



Sobre el contexto latinoamericano actual, Lula aseguró que las elites de la región tienen alma de "perrito faldero" de los poderes internacionales y lo único que buscan es que los estados vendan todo, y con ello cavan su propia tumba. Lula recordó que en toda la historia de Brasil no hubo un gobierno que tratara a los empresarios mejor y que ellos ganaran más dinero que bajo la administración del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, Lula lamentó que los empresarios no defendieran a la ex presidenta, Dilma Rousseff, destituida mediante un golpe parlamentario, y votaran a favor de Bolsonaro porque les decía que iba a vender todas las empresas estatales.







En la entrevista con el programa argentino de televisión Brotes Verdes, Lula aseguró que hay un movimiento social organizado en Brasil que cree que Bolsonaro no tiene competencia para seguir gobernando, y llamó la atención acerca de cómo las encuestas están mostrando un crecimiento de la insatisfacción con el actual presidente. Lula remarcó que Bolsonaro enfrenta una crisis política de proporciones por su enfrentamiento con los gobernadores estaduales que sí impulsan políticas de confinamiento frente a la Covid-19. "Yo tengo 74 años y 50 en política, perdí tres elecciones presidenciales y, con el Partido de los Trabajadores ganamos cuatro, pero nunca vi alguien tan incompetente al frente de un país. Alguien tan grosero”, comentó Lula sobre Bolsonaro.



El ex presidente aludió también a cómo Bolsonaro insulta a las mujeres, a los negros, a los niños, a la ONU, a Argentina, a Venezuela, a los medios, a los trabajadores; no habla con nadie y solo lo hace con las bandas paramilitares que rodean a sus hijos y con sus fanáticos. “Brasil no puede resistir esto", enfatizó Lula.



El líder del Partido de los Trabajadores repasó también las acusaciones de corrupción que lo llevaron a la cárcel, y recordó que siempre reclamó al ex juez Sergio Moro y a los demás magistrados que lo condenaron, mostrar aunque fuera una sola prueba de lo que dijeron. Pero Luis Inacio Lula da Silva señaló que no lo podrán hacer porque el único objetivo que tenían era impedir su candidatura a presidente en los comicios de octubre del 2019, pues sabían que hubiese ganado, así como saben que vencería si se presenta en los comicios del 2022.



(Noticiero Nacional de Radio)