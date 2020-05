Denuncia Lula negativa de mayoría derechista de los diputados a iniciar juicio político contra Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, criticó a la Cámara de Diputados, de mayoría derechista, por negarse a iniciar un proceso de juicio político o impeachment contra Jair Bolsonaro. Lula recordó que esa misma Cámara promovió en el pasado el impeachment que destituyó a la entonces presidenta, Dilma Rousseff, sin que ella cometiera un crimen de responsabilidad, mientras que Bolsonaro ya lo ha hecho varias veces y sigue impune.



El líder histórico de la izquierda brasileña remarcó que esa misma Cámara que no tuvo vergüenza a la hora de colocar en votación el impeachment de Dilma, ahora no tiene el coraje de hacerlo con Bolsonaro. Ante la inacción del legislativo, Lula denunció que Bolsonaro le falta continuamente el respeto a las instituciones del país, ataca al Tribunal Supremo, al propio Congreso y a los gobernadores, mientras piensa que puede dar un nuevo golpe autoritario. Además, Lula condenó la insistente postura de Bolsonaro en pregonar el fin de la cuarentena para combatir la COVID-19, porque quiere agradar al empresariado brasileño.



El ex presidente advirtió que Bolsonaro está induciendo a los brasileños a la muerte, y que el mandatario ultraderechista piensa que con la vuelta del pueblo al trabajo, va a resolver el problema de la economía, cuando el brasileño solo podrá cuidar de la familia si está vivo.







Mientras una Cámara de Diputados, bajo control de la derecha y negociando cargos con Bolsonaro, rechaza iniciarle un juicio político, sucesivas encuestas mostraron que la popularidad del ultraderechista cae cada vez más con la crisis de la economía y del coronavirus.



Un sondeo del sitio Jota, especializado en el área jurídica, determinó que la evaluación positiva del gobierno de Bolsonaro es de apenas 19 por ciento, cuando la misma pesquisa en marzo apuntaba a un 31 por ciento de aprobación. Entre tanto, la evaluación negativa pasó de 35 por ciento en marzo, al 49 por ciento en la encuesta actual, realizada entre los días 25 y 26 de abril. Otro sondeo realizado por esa fecha y a cargo de Atlas Político mostró que el 54 por ciento de los brasileños están a favor de un juicio político o impeachment contra Bolsonaro.



En un contexto de situaciones que correen las bases del poder de Bolsonaro, sus seguidores se han vuelto más agresivos y han convocado a la toma mañana del Congreso y el Tribunal Supremo.



Líderes de ese movimiento aseguran que un convoy de 300 camiones, muchos militares de reserva y civiles, llegará hoy a Brasilia, para aplastar la canallada establecida en el país hace 35 años, en alusión al restablecimiento de la democracia en el país, tras el fin de la dictadura. La convocatoria a la invasión de las sedes del Congreso y el Tribunal Supremo, es estimulada por el propio Jair Bolsonaro, quien ve en los ataques de sus seguidores a las dos instituciones una manera de evitar un mayor hundimiento de su gobierno.



(Noticiero Nacional de Radio)