Denuncian cerca de 700 casos de abusos contra menores en Illinois

Alrededor de 700 curas son acusados de cometer abuso sexual contra menores en las últimas décadas en Estados Unidos.



La fiscal del estado de Illinois Lisa Madigan informó ayer que las diócesis de esa región publicaron los nombres de 185 curas involucrados en acusaciones serias, pero el examen de sus archivos reveló que habían sido notificados de "acusaciones contra al menos 500 curas más".



Según Telesur, de acuerdo con los resultados de una investigación iniciada en agosto último se encontró que en las seis diócesis de ese estado habrían más de 680 sacerdotes y miembros del clero acusados.



Madigan añadió que la iglesia no había proporcionado "un informe completo y preciso de todos los comportamientos sexuales inapropiados que involucran a los sacerdotes en Illinois".



Las precisiones



La investigación de Illinois fue motivada por un informe del gran jurado en agosto que reveló acusaciones de pedofilia contra más de 300 sacerdotes e identificó a más de mil víctimas de agresiones sexuales infantiles encubiertas durante décadas por la Iglesia Católica en el estado de Pensilvania.



En octubre, las autoridades estadounidenses abrieron por primera vez una investigación sobre el abuso del clero. Las diócesis de Illinois informaron haber recibido citaciones del gran jurado federal para producir informes.



La mayoría de las listas publicadas por las diócesis abarcan siete décadas. Según el rotativo El País, el Vaticano supo de los abusos sexuales en Pensilvania desde al menos 1963.





En muchos casos, las acusaciones "no han sido investigadas adecuadamente por las diócesis o no han sido investigadas en absoluto", explicó la oficina de Madigan en un comunicado.



Además, la declaración agregó que la Iglesia a menudo no notificó a las autoridades policiales o al Departamento de Servicios para Niños y Familias del Estado sobre las acusaciones. "Al elegir no investigar a fondo las denuncias, la Iglesia Católica no ha cumplido con su obligación moral de proporcionar a los sobrevivientes, feligreses y al público un informe completo y preciso de todos los comportamientos sexuales inapropiados que involucran a los sacerdotes en Illinois".



El alcance de la denuncia de la fiscal es más abarcador que la investigación del gran jurado de Pensilvania, que el pasado agosto reveló que más de 300 sacerdotes habían abusado de menores en las últimas siete décadas. Ese informe es el más exhaustivo que se ha hecho en la historia de la Iglesia Católica de Estados Unidos.



Y entre las consecuencias que trajo figura un disparo en el número de diócesis que han publicado las listas de los curas con acusaciones. Otro fenómeno detonador del caso de Pensilvania fue que al menos una docena de fiscales generales pusieran en marcha investigaciones a las iglesias ubicadas en sus territorios, como es el caso de Madigan.

