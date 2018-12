Descalabro del PSOE en Andalucía cambia paradigma político en España

2018-12-03 13:08:00 / web@radiorebelde.icrt.cu

Aunque la primera lectura es el auge del ultraderechista partido VOX y su irrupción, por primera vez, en el sistema parlamentario español, la historia de los comicios de ayer en Andalucía comienza por el fin de los cuarenta años de hegemonía de los socialistas del PSOE en la región más poblada del país ibérico.



El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sufrió el domingo el peor resultado electoral de su historia en la comunidad autónoma andaluza, su gran bastión, donde gobernaba de manera ininterrumpida desde hace 36 años.



Si bien logró mantenerse como la agrupación más votada, con el 28 por ciento de los votos y obtuvo 33 diputados, el PSOE perdió al mismo tiempo catorce bancas, y su líder y hasta ahora presidenta de la junta o gobierno regional, Susana Díaz, parece tener sus días contados.







Con 33 diputados, Díaz y el PSOE están lejos de la mayoría parlamentaria absoluta de 55 escaños, y ni siquiera suma bancas para una coalición con la agrupación izquierdista Adelante Andalucía, que cayó al cuarto puesto, con 17 legisladores.



En cambio, surgió una hipotética mayoría legislativa de la derecha, con el Partido Popular (PP), Ciudadanos y VOX, que lograron en conjunto 59 escaños, y no perderán la oportunidad de sacar del poder a Susana Díaz y al PSOE.







En el campo de la derecha, Ciudadanos fue la formación que más creció en Andalucía, al duplicar sus escaños hasta los 21, pero no logró uno de sus objetivos, adelantar al PP y convertirse en la agrupación conservadora hegemónica.



Aunque desgastado y perdiendo siete escaños, el PP se situó segundo detrás del PSOE, con 26 diputados, y ya disputa con Ciudadanos el derecho a presidir el futuro gobierno derechista andaluz. Pero tanto el PP como Ciudadanos necesitan los votos de VOX, la gran sorpresa de los comicios autonómicos de ayer y el causante del terremoto político que España vive hoy.







Y es que Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma española con ultraderechistas en su parlamento, al obtener VOX, doce escaños, una irrupción espectacular, pues en las anteriores elecciones autonómicas ni siquiera logró el uno por ciento de los sufragios, y ahora alcanzó el once por ciento.



El auge de la extrema derecha de Vox con su entrada al parlamento andaluz y, de paso, en España, ya provocó la reacción de la coalición izquierdista Unidos Podemos, cuyos líderes, Pablo Iglesias y Alberto Garzón convocaron a las fuerzas progresistas españolas a movilizarse en un frente antifascista. Iglesias advirtió sobre la necesidad de construir un dique contra el avance de la extrema derecha, y pidió al PSOE, su líder y mandatario español, Pedro Sánchez, asumir que la coalición Unidos-Podemos tiene que ser su aliado.







Del mismo modo, Iglesias urgió a las fuerzas independentistas catalanas a entender que el futuro de España está en juego en estos momentos y deben apoyar a un ejecutivo progresista.



A su vez, el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, llamó hoy a la sociedad civil a movilizarse en una alianza democrática para superar la ola reaccionaria tras las elecciones andaluzas y hacer frente a la "hidra de tres cabezas", en alusión al Partido Popular, Ciudadanos y Vox.



La derrota de la rama andaluza del PSOE tocó muy de cerca al gobierno nacional de esa formación, ya que los primeros comicios que se celebran desde que su secretario general, Pedro Sánchez, llegó a la presidencia española, suponen un pésimo resultado electoral en un bastión claramente socialista.







Aunque las elecciones autónomas en Andalucía no castigan directamente la acción de Sánchez, los analistas destacan que no hubo ninguna repercusión electoral positiva para el PSOE por el hecho de que sea el poder en España.



Por lo pronto, la derecha en torno al Partido Popular y Ciudadanos aprovechó la caída del PSOE de Susana Díaz en Andalucía para exigir a Pedro Sánchez que se apresure a convocar elecciones generales.



Pero Sánchez rechazó esa demanda, y se reafirmó al mismo tiempo en una posición de defensa de la Constitución y de la democracia tras la irrupción del partido ultraderechista Vox en el Parlamento de Andalucía, la región más poblada de España.



(Noticiero Nacional de Radio)