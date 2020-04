Descartan científicos teorías sobre el origen del nuevo coronavirus

Una serie de teorías conspirativas mal intencionadas responsabilizaron a China con la pandemia del nuevo coronavirus, pero los científicos descartaron totalmente que el Sars-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, hubiera sido creado en un laboratorio.



Medios de prensa occidentales y redes sociales alimentaron la histeria contra el gigante asiático con dos versiones: la primera que el gigante asiático concibió el Sars-Cov-2 como un arma biológica y esparció el patógeno en contra de otras potencias, y la segunda, que ese mismo virus sintético había logrado escapar como consecuencia de la negligencia de los investigadores chinos, y que empezó así a propagarse por el mundo.



Pero la BBC de Londres destaca hoy que un grupo de científicos acaba de desmentir dichas creencias, al establecer que el SARS-CoV-2 no es una invención humana, no tiene origen sintético, sino que es un producto de la naturaleza.



La BBC se remite a declaraciones del profesor de la Universidad estadounidense de Tulane, Robert E. Gary, uno de los miembros del equipo de investigación liderado por el infectólogo californiano, Kristian Andersen, todos ellos empeñados en desmontar parte de las teorías que señalaban una premeditación en la creación de la pandemia.



Entrevistado por la BBC, Gary señaló que, a partir de decodificar el material genético del nuevo coronavirus, se pudo determinar que no es una creación de laboratorio, sino que es el resultado de la evolución natural.



Para llegar a esa conclusión, Garry precisó que el equipo de infectólogos encabezado por Kristian Andersen tuvo que analizar el material genético del nuevo coronavirus y compararlo con los patógenos que actualmente están en los laboratorios de virología.



Con más precisiones, Garry explicó que si el SARS-CoV-2 se tratara de una construcción de laboratorio, se tendría que haber utilizado un virus previamente conocido como plantilla.



El virus más cercano al SARS-CoV-2 es uno de murciélago que fue secuenciado después de que comenzó la pandemia, pero Garry anotó que es sólo un 96 por ciento similar al que provoca la COVID-19.



Sin embargo, no es posible completar esa distancia genética entre ambos virus en un laboratorio, según el científico estadounidense, quien subrayó que fue la naturaleza encontró una mejor manera de lo que cualquier humano podría haber diseñado para crear el SARS-CoV-2.

En sus declaraciones a la BBC de Londres, Garry subrayó que los científicos ahora son más conscientes de que existe una nueva posible forma de generar coronavirus que pueden afectar al ser humano: la combinación entre dos coronavirus en la naturaleza.



Garry recordó que ya se sabe el SARS-CoV clásico y el MERS, otro virus que produce afecciones respiratorias, saltan de los animales a los humanos sin cambios.



Pero ahora conocemos también que los coronavirus de animales pueden recombinarse para hacer nuevos coronavirus que representan amenazas de pandemia, como se está viendo ahora, de acuerdo con Garry.



Para el experto estadounidense y el equipo encabezado por Kristian Andersen, las conclusiones de sus pesquisas no solo desechan las teorías conspirativas sobre el origen y la intención de propagar el SARS-CoV-2, sino que son resultados fundamentales para conocer cómo evoluciona ese tipo de virus.



El hallazgo del grupo de científicos liderado por Andersen fue validado por otros especialistas que no formaron parte del estudio, como la jefa de epidemiología de la organización Wellcome Trust, Josie Golding, para quién la forma en que ha evolucionado el SARS-CoV-2 pone fin a cualquier especulación sobre una ingeniería genética deliberada.



La investigación del equipo de Kristian Andersen sugiere dos escenarios sobre el origen natural del virus… Primero que podría haber un proceso de selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica, es decir, de animales a humanos. Y segundo una selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica, donde también pudo ocurrir un proceso de selección natural durante el pasaje, lo que podría haber dado lugar a SARS-CoV-2.



Entre tanto, la comunidad científica en Reino Unido tuvo que salir al paso y desmentir las teorías conspirativas que sostienen que la tecnología celular 5G ayuda a transmitir el coronavirus, porque inutiliza el sistema inmune.



Los investigadores afirman que la idea de que ambas cosas están vinculadas es "pura basura¨ y… “biológicamente imposible”.







