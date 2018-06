Destaca Putin trascendencia de los vínculos entre Rusia y China

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, destacó la cooperación entre su país y China, cuyos vínculos y raíces históricas calificó como muy profundos.

Putin recordó que el gigante asiático es actualmente el socio número uno de Moscú, con un volumen total del intercambio de mercancías que se incrementó el año pasado, hasta llegar a los 87 mil millones de dólares.



Pero esa cifra ya se alcanzó en los primeros cuatro meses de este año, según Putin, quien puso de relieve también cómo ambos países tienen planes conjuntos en el campo del desarrollo de la cooperación industrial, la infraestructura del transporte ferroviario y la economía digital.



Sobre esta última, Putin la consideró una de las direcciones "clave", porque está relacionada con áreas tan importantes de futuro como la robótica y la inteligencia artificial.



En sus declaraciones a un día de su visita oficial a China, Putin remarcó que tiene unas relaciones muy buenas con el presidente, Xi Jinping.



En la entrevista concedida a la Corporación china de Medios de Comunicación, Putin No solo habló sobre los vínculos entre Moscú y Beijing, sino también acerca de varios temas de actualidad internacional, como la trascendencia de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, a cuya cumbre asistirá como parte de su visita al gigante asiático.



Putin recordó que la OCS se creó como una organización bastante modesta, pero al día de hoy se ha convertido en un organismo de recursos enormes, a cuyos países corresponde el 43 por ciento de la población mundial, cubren el 23 por ciento del territorio del planeta y representan una cuarta parte del Producto Interno Bruto global.



Asimismo, Putin subrayó que las capacidades de los miembros de la OCS, incluyendo las militares, constituyen una fuerza colosal , dirigida No hacia la confrontación con alguien, sino hacia el objetivo de proporcionar las condiciones necesarias para una cooperación integral y multifacética tanto entre sus naciones, como con otras, donde sea que se ubiquen, en cualquier continente.



Sobre la solución del conflicto nuclear en la península coreana, Putin sostuvo que Rusia y China fueron los iniciadores de la hoja de ruta para la resolución de las tensiones entre las dos Coreas, y aseguró que las posturas de Moscú y Beijing son muy cercanas o completamente coincidentes.







Putin valoró las medidas sin precedentes que fueron adoptadas por Corea del Norte con el objetivo de disminuir la tensión, al finalizar sus ensayos nucleares y de misiles balísticos, al tiempo que destruyó uno de sus mayores polígonos para pruebas atómicas,



El mandatario ruso indicó que entiende que Corea del Norte pida garantías absolutas respecto a su seguridad antes de efectuar su desnuclearización, especialmente después de los trágicos acontecimientos que tuvieron lugar en Libia o en Irak.



Al mismo tiempo, Putin ha calificado de "valiente y madura" la decisión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de reunirse personalmente con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y expresó la esperanza de que la cita traiga resultados positivos.



En cuanto a la propia Rusia y al analizar el tema de las sanciones internacionales impuestas por varias potencias occidentales, Putin advirtió que esas medidas no asustan a Moscú y jamás la obligarán a abandonar el camino del desarrollo independiente y soberano.



El líder del Kremlin considero que su país será soberano o no será, y sentenció que, por supuesto, el pueblo ruso siempre elegirá la primera opción.



(Noticiero Nacional de Radio)