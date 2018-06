Devuelven a Lula derechos como expresidente

La justicia brasileña rectificó una decisión judicial anterior y devolvió al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) los derechos a contar con un equipo de guardaespaldas, asesores y choferes, que le corresponden en calidad de exmandatario.



"A los expresidentes de la República les son conferidos derechos y prerrogativas (y no beneficios) derivados del ejercicio del más alto cargo de la República y que no encuentran ninguna limitación legal", escribió en su decisión el juez André Nabarrete Neto, del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región.



Según Sputnik , la justicia de segunda instancia derribó así la decisión del juez Haroldo Nader, que el pasado 17 de mayo ordenó el retiro inmediato de los servicios a los que tiene derecho Lula, por considerar que como está preso y no puede hacer uso de ellos podría haber "desvío de finalidad".



Debe recordase que los expresidentes brasileños tienen derecho, por ley y en forma vitalicia, a un equipo de ocho personas pagadas con el presupuesto del gabinete de Presidencia.



Lula permanece en prisión desde el 7 de abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (estado de Paraná, sur), donde cumple una pena de 12 años y un mes por delitos de supuesta corrupción y lavado de dinero.



El líder de izquierda es el precandidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones generales de octubre, para las que parte como favorito. Sin embargo, es poco probable que pueda presentarse, dado que la justicia electoral en Brasil impide que un condenado en segunda instancia pueda concurrir a unos comicios.



Las encuestas.

Lula continúa encabezando las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Si pudiera concurrir como candidato por el Partido de los Trabajadores (PT), Lula conseguiría 27,6% de respaldo por 19,5% del posible aspirante de la extrema derecha Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), indicó un sondeo realizado por el Instituto Paraná Pesquisas y cuyos resultados se conocieron este jueves, publicó Prensa Latina.



Detrás de Lula y Bolsonaro aparecen el ex ministro del Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, del Partido Socialista Brasileño, con 9,2%, y la ex aspirante presidencial Marina Silva, con 7,7%.



Brasil sigue en huelga.

#Brasil | Mayoría de los brasileños respalda huelga de camioneros → https://t.co/U4YrTKJ64W



El 87 por ciento apoya el movimiento de los transportistas de carga, opuestos a la política de precios de los combustibles respaldada por el Ejecutivo. pic.twitter.com/e2dzGlOK67 — teleSUR TV (@teleSURtv) 30 de mayo de 2018

Los efectos de los días de negociaciones entre los camioneros y el gobierno confirman la inestable recuperación de esa economía, la más grande de América Latina, y el desprecio de los brasileños hacia la clase gobernante.



Publica The New York Times que cientos de barricadas de camioneros bloquean las carreteras a lo largo del país como parte de una protesta en contra de los aumentos del combustible, lo que provocó un paro de la economía en días recientes. Las estaciones de gasolina desde São Paulo, la capital financiera, hasta Manaus, en el corazón del Amazonas, se quedaron sin combustible.



Además se cancelaron decenas de vuelos, el abastecimiento de alimentos frescos en los supermercados ha mermado y millones de pollos y cerdos fueron sacrificados por falta de suministros. El lunes, muchas escuelas y universidades suspendieron sus clases.



El 24 de mayo, Temer anunció de manera prematura que había logrado un acuerdo con los líderes de la huelga. No obstante, las barricadas permanecieron durante el fin de semana y los trabajadores petroleros anunciaron el comienzo de huelgas.

