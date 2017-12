Donald Trump contra la ONU (+Fotos)





Después de la votación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con relación al reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel, el país del norte abría recortado por más de 285 millones de dólares su presupuesto para el 2018-2019 al organismo internacional.



En la ONU, 193 países votaron en contra de la decisión del presidente Donald Trump, 35 abstenciones y 9 en contra, el país del norte tomó medidas económicas en contra del organismo.



Ante esta votación, el gobierno de Estados Unidos por medio de su embajadora Nikki Haley, indicó que la votación de la Asamblea General no cambiaría la postura que ya se había tomado para instalar su sede diplomática en Jerusalén.



El presupuesto total de la ONU es de 5.395 millones de dólares para el período 2018-2019. De esa cifra Estados Unidos aporta el 22 % seguido del 9,6 % que aporta Japón y en tercer lugar se encuentra China con el 7,9 %. Debe recordarse que las aportaciones que cada país realiza, se basan en su Producto Interno Bruto (PIB) así como de sus ingresos per cápita.



Sin embargo, esta no es la primera vez que Trump arremete contra la ONU, ya que el pasado mes de septiembre había criticado su “burocracia y mala gestión”.



Guatemala moverá embajada a Jerusalén



El domingo último el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, informó que luego de haber conversado con el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio instrucciones a su secretario de Relaciones Exteriores para que se comiencen las coordinaciones respectivas y su embajada ubicada actualmente en Tel Aviv sea trasladada a Jerusalén.



La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución en rechazo a la decisión del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel.







La resolución de la ONU



La moción no vinculante fue aprobada con 128 votos a favor, 9 en contra y 35 abstenciones. Además, hubo 21 países que no asistieron a la reunión.



La resolución fue discutida en una sesión de emergencia de la Asamblea General de la ONU, propuesta por Turquía y Yemen en el nombre de los países árabes y musulmanes.



El texto no hace mención expresa a Estados Unidos, sino que reafirma que el estatus final de Jerusalén debe ser acordado a través de negociaciones y que cualquier decisión adoptada fuera de ese marco es "nula", no tiene efectos legales y debe ser rescindida.



El texto es similar al de una resolución discutida esta semana por el Consejo de Seguridad de la ONU que contaba con el respaldo de 14 de los 15 miembros de ese órgano, pese a lo cual no pudo ser aprobada porque Estados Unidos aplicó su derecho de veto.



Estados Unidos es junto a China, Rusia, Reino Unido y Francia, uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, condición que le otorga la potestad de vetar las decisiones de ese órgano de la ONU.



El bloqueo de la decisión del Consejo de Seguridad llevó a sus promotores a presentarla ante la Asamblea General de la ONU, donde no existe derecho de veto.







El tema de Jerusalén



El status de Jerusalén es uno de los temas más difíciles de resolver para lograr un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos.



El pasado 6 de diciembre, Donald Trump anunció la decisión de su gobierno de trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén y reconocer oficialmente a esta ciudad como la capital de Israel.



Esta resolución es uno de los mayores golpes que Trump ha recibido en el escenario internacional desde que es presidente.



La gran diferencia de votos mostró con una nitidez poco común el nivel del rechazo global a la decisión de Trump sobre Jerusalén: hasta aliados clave de Washington, como el Reino Unido, apoyaron la moción.



Pero, al menos a nivel simbólico en este tema, el presidente de Estados Unidos luce menos como un líder global y más como alguien a contramano de lo que quiere buena parte del mundo.



Jerusalén quedó dividida después de la primera guerra árabe-israelí de 1948, cuyo estallido impidió materializar una iniciativa de la ONU que apuntaba a convertirla en una ciudad internacional así como a la creación de dos estados en el territorio del antiguo mandato británico de Palestina, uno israelí y otro árabe.



Tras ese conflicto, la parte oriental de la ciudad -donde se encuentra la Ciudad Vieja y los lugares sagrados- fue ocupada por Jordania, mientras que la parte occidental quedó bajo control de Israel.



Durante la Guerra de los Seis Días, de 1967, Israel logró tomar el control de toda la ciudad y posteriormente inició la construcción de asentamientos en la parte oriental.



A inicios de la década de 1990, en el marco de los acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina -basadas en el principio de paz por territorios- se acordó que el estatus de Jerusalén se decidiría en un punto posterior de las negociaciones.

Del Autor