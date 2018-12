Ecuador va a elecciones seccionales

Hasta el domingo último, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador registró 74 676 candidaturas, para las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019.



La presidenta de ese organismo, Diana Atamaint, confirmó la cifra durante una visita a la Delegación Provincial de Guayas, en el norte de la ciudad de Guayaquil.

AHORA | Presidenta @DianaAtamaint y consejero @jr_cabreraz mantienen reunión con los vocales de la Junta Provincial Electoral de Manabí para conocer el trabajo y los avances en la organización de los comicios del próximo 24 de marzo.#Elecciones2019EC pic.twitter.com/rCNl7MW1uA — CNE Ecuador (@cnegobec) 24 de diciembre de 2018

“Eso significa una cifra récord para el país. Nuestra responsabilidad está vinculada a trabajar con los equipos técnicos y las organizaciones políticas para responder, en los plazos previstos, con la calificación y posterior publicación de los candidatos”, dijo.



El consejero José Cabrera explicó que la cifra nacional se divide en 38 312 postulantes principales y 36 454 suplentes. Sin embargo, los datos podrían tener variación debido a que la delegación de Manabí no ha terminado el ingreso de las candidaturas al sistema informático.



Guayas, Pichincha, Manabí, Santa Elena, El Oro y Azuay son las provincias con más candidatos, debido a que también concentran una mayor cantidad de población. Guayas, por ejemplo, registra 7 614 candidatos (entre principales y suplentes). En la provincia existen 20 candidatos a la Prefectura, 315 postulantes a alcaldías, 2 536 a concejales urbanos y 602 a concejales rurales.



Por la alcaldía de Guayaquil se inscribieron 17 aspirantes.



Las Juntas Electorales Provinciales además verificarán que los aspirantes no posean impedimentos para ocupar cargos públicos y demás requisitos que el Código de la Democracia determina.



Según el cronograma, las organizaciones entrarán próximamente en una fase de objeciones, impugnaciones y, finalmente, apelaciones ante el Tribunal Contencioso Electoral.



Para el miércoles de la semana entrante se presentarán los resultados finales de los candidatos.



El presupuesto para las elecciones seccionales del próximo año es de 99 millones de dólares. En dicha votación también se escogerá además, por primera vez, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.



De las elecciones





Las elecciones seccionales de Ecuador de 2019 se celebrarán el 24 de marzo de 2019 para designar: 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4 089 vocales principales de las juntas parroquiales y siete consejeros del CPCCS.



En total se van a elegir a 11 069 autoridades entre principales y suplentes (en el caso de concejales, vocales de juntas y consejeros del CPCCS).123

La elección de las autoridades locales que se posesionarán el 14 de mayo de 2019 comenzó su preparación con la definición del plan operativo y del presupuesto inicial.



Serán convocados a votar 13 261 994 ciudadanos, que deberán acudir a 39 814 juntas receptoras del voto. De los electores, 6 669 428 son mujeres y 6 592 566 son hombres. Los ciudadanos entre 16 y 18 años son 664 502, de 18 a 65 años 11 089 331 y mayores de 65 años 1 580 161.58.



Esa será la primera en que las autoridades seccionales serán elegidas para un período de cuatro años, a diferencia de las dos anteriores, que fueron para cinco.



Este cambio se debe a que el Código de la Democracia establece que, para que las elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los dos últimos períodos se realicen cada cinco años (2009-2014 y 2014-2019) y que a partir del siguiente sean cada cuatro años, de forma que, entre elecciones nacionales y seccionales transcurra un lapso de dos años.



Además, en esta elección, no podrán presentarse a la reelección las autoridades que ya fueron elegidas en dos ocasiones para el mismo cargo desde que está vigente la Constitución de 2008. Por esta razón, 47 de los 221 alcaldes y 15 de los 23 prefectos no podrán buscar su reelección.



La otra novedad es que, por primera vez por votación popular, de los siete vocales principales y siete suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como decidió la consulta popular y referéndum del 4 de febrero de 2018.

Del Autor