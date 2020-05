El desafío de Irán y Venezuela a Estados Unidos

Cinco tanqueros iraníes desafían los mares para llevar combustible a Venezuela. “Fortune”, “Forest”, “Petunia”, “Faxon” y “Clavel” son sus nombres. Transportan además aditivos, repuestos y otros equipamientos para aumentar la capacidad de refinación y producción petrolera.



Durante las últimas horas, las autoridades venezolanas confirmaron el arribo del “Petunia" –la tercera embarcación- que fue escoltada por el patrullero oceánico Yekuana PO13 de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).



La corresponsal de la cadena TelesUR, Madelein García, había anunciado el martes la llegada del segundo buque a la refinería de Puerto Cardón, en la península de Paraguaná, municipio Carirubana, estado Falcón. "Ya el segundo barco iraní, el Forest, está en la refinería de Puerto Cardón. Este es justo el momento cuando el Patrullero de combate cañonero PC-15 Patria de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana escolta al tanquero por la Península de Paraguaná", informó la periodista.

Ya el 2do barco iraní, el #FOREST, está en la refinería de Puerto Cardón. Este es justo el momento cuando el Patrullero de combate cañonero PC-15 #PATRIA de la @ArmadaFANB escolta al tanquero por la Península de Paraguná pic.twitter.com/TzNsxLZx77 — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) May 26, 2020

Y el pasado 25 de mayo desembarcó en la refinería El Palito, en Puerto Cabello, estado de Carabobo, el "Fortune", específicamente con cargamento de gasolina y aditivos. Se espera que el "Faxon" y el "Clavel" toquen puerto entre hoy y el 1 de junio.



Repercusiones





El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró el domingo último la llegada del primero de los cinco buques, advirtiendo que no se va a "arrodillar" ante Estados Unidos, que rechaza los vínculos entre Caracas y Teherán. "Ha llegado el barco “Fortune”, el primero de cinco barcos que traen gasolina y traen insumos para hacer gasolina en Venezuela" por "un acuerdo integral de cooperación", dijo Maduro durante una alocución transmitida por la cadena televisiva VTV. Venezuela e Irán "somos dos pueblos pacíficos que lo que queremos es nuestro propio desarrollo; dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios”, expresó.





Para el politólogo Andrés Cañizález, consejero académico del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), los buques transportan insumos necesarios para reactivar la refinación de petróleo en el país. Para ello se requerirían, por ejemplo, catalizadores que antes eran traídos de Estados Unidos, concluyó.



Por su parte, Leonardo Bandarra, investigador en seguridad internacional del Instituto de Estudios Regionales GIGA, con sede en Hamburgo, aseguró que "los dos adversarios de Washington se unen para apoyarse ante la política de la superpotencia”. Ésa es una postura muy interesante.



El pasado domingo, el ministro iraní de Relaciones Exteriores Mohamad Javad Zarif, había advirtió a Estados Unidos que no desplegara su Marina en la zona para impedir los envíos. En una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el funcionario alertó de los "movimientos de Estados Unidos para desplegar su Marina en el mar Caribe con el fin de intervenir y perturbar la transferencia de petróleo de Irán a Venezuela". El titular de la nación persa, expresó que cualquier actuación en ese sentido sería "ilegal y una forma de piratería". Y es que, según informaciones desde Teherán, buques de guerra estadounidense habían sido desplegados en la zona con vistas a una "posible confrontación con petroleros iraníes".



Ese tema también fue abordado el miércoles pasado en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Dmitry Polyansky, embajador adjunto de Rusia, dijo que esperaba que Estados Unidos se diera cuenta del "riesgo de incidentes" al desplegar elementos de su fuerza naval "en un área donde petroleros iraníes trabajan en una actividad legal cerca de Venezuela".



En similares términos se había manifestado el viceministro de exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien instó al embajador suizo, que representa los intereses de Washington en Teherán, a comunicar al gobierno norteño la "seria advertencia", al tiempo que señaló que cualquier amenaza contra los petroleros conllevaría una "respuesta rápida y decisiva".



En estos días, las coacciones de la Casa no se hicieron esperar. Elliot Abrams, el enviado del Departamento de Estado estadounidense para Venezuela, acusó a Caracas de pagarle a Irán con oro para contribuir a la recuperación de su sector petrolero, en un escenario en el cual, Estados Unidos ha impuesto sanciones a las exportaciones de crudo de ambos países, y también a funcionarios y militares.



Puede decirse que la llegada de las embarcaciones iraníes a Venezuela, enfrenta al bloqueo de Washington hacia ambos países y articula una nueva geopolítica dentro de la cual no puede obviarse el papel de Rusia y China.

Reitero mi agradecimiento a Irán porque gracias a su solidaridad y valentía, ya han llegado a Venezuela 3 buques con gasolina e insumos para garantizar el abastecimiento en nuestro país. En los próximos días informaremos sobre el plan para la distribución del combustible. pic.twitter.com/GDDCEhK609 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 27, 2020

Más detalles

Los cinco buques transportan 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato.

La carga está valorada en al menos 45,5 millones de dólares estadounidenses.

Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, pero Estados Unidos ha impuesto sanciones a sus exportaciones de crudo, como a las de Irán.

El bloqueo económico estadounidense sobre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), desde el año 2017, hasta la fecha, ha multiplicado las sanciones sobre esa industria.

