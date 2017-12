Elecciones en Cataluña

Los catalanes acudieron a las urnas con una participación de más de un 80%. Ciudadanos, la cuarta fuerza política en España, se convirtió en la formación más votada en Cataluña.



A pesar de lograr más de un millón de votos y 37 escaños, Ciudadanos quedó prácticamente sin posibilidades de gobernar ya que los tres partidos que encabezaron el desafío secesionista consiguieron sumar 70 de los 135 escaños, dos más de los requeridos para mayoría absoluta.



Pero, requerido por la justicia en España por el proceso independentista y huido en Bruselas, manifestó una opinión radicalmente contraria.



"La república catalana ha ganado a la monarquía del 155. El Estado español ha sido derrotado", afirmó el expresidente Carles Puigdemont.



El independentismo



El independentismo mostró gran fortaleza, tras una campaña con varios de sus miembros huidos en Bruselas, encarcelados o investigados por sus acciones secesionistas.



No obstante, el camino para formar gobierno no está exento de dificultades.



Ahora lo siguiente es que se constituya el Parlamento y se conforme la mesa del órgano, para que a continuación los diputados elijan al presidente de la Generalitat.



Según la cadena BBC, un elemento clave es que en las filas independentistas hay siete diputados que consiguieron ser elegidos pero se encuentran exiliados en Bruselas o encarcelados por su relación con el proceso independentista que desembocó en la aplicación del artículo 155. Entre ellos están el propio presidente depuesto Carles Puigdemont o el ex vicepresidente Oriol Junqueras.



Según la normativa vigente, no les impide tomar posesión de la condición de diputados, pues se puede hacer mediante un documento. Pero lo que no pueden hacer es delegar el voto.



"Por eso la importancia de que puedan estar físicamente en la sesión constitutiva del Parlament para poder influir sobre la composición de la mesa", ya que como explica Arbós luego esta podría tratar de cambiar la reglamentación para que los diputados puedan delegar el voto.



Eso es clave para que la mayoría que los independentistas obtuvieron en las urnas pueda efectivamente plasmarse en el Parlamento.



Las elecciones catalanas en cifras





Inés Arrimadas logró ayer un hito histórico en Cataluña: por primera vez un partido constitucionalista vence a los independentistas catalanes. Sin embargo, su victoria no será suficiente para gobernar, ya que los independentistas mantienen la mayoría absoluta en el Parlamento catalán.



El expresident Carles Puigdemont ha dicho este viernes que está propuesto a reunirse con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Ha pedido a Rajoy una reunión sin condiciones.



El día después de las elecciones ha arrancado con una caída del Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, que ha perdido un 1,54% tras el resultado de los comicios catalanes.

