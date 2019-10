En Chile, la protestas



Foto: Reuters



El pasado 14 de octubre comenzaron en Chile manifestaciones contra el alza del pasaje del transporte masivo subterráneo. Las manifestaciones fueron evolucionando a masivas protestas en la capital y otras urbes del país.



Ello llevó al presidente Sebastián Piñera a declarar el "estado de emergencia" y posteriormente el "toque de queda".



Si bien el mandatario dio marcha a atrás al alza de los precios de los pasajes, el descontento social permanece con las consignas son: "Chile se cansó" y "no es por 30 pesos, es por 30 años".



Y el reclamo ciudadano ahora se extiende a temas como la educación, la salud, el sistema de pensiones, la vivienda, el agua en manejo de privados, y la corrupción gubernamental, entre otras, principalmente heredadas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Algunas exigencias



Por ejemplo, el portero de la selección chilena de fútbol resumió el descontento popular en un mensaje en Twitter: "Vendieron a los privados nuestra agua, luz, gas, educación, salud, jubilación, medicamentos, nuestros caminos, bosques, el salar de Atacama, los glaciares, el transporte". Ante ello, señaló: "No queremos un Chile de algunos pocos".



También desde la Confederación Nacional de Salud Municipal (Confusam) han señalado que hay una "grave crisis de la salud pública" y por eso se suman a las protestas. Entre los reclamos fundamentales están la crisis sanitaria de los hospitales y el presupuesto del Gobierno para 2020 que, según dijo a Radio Universidad de Chile la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, "no solo no se hace cargo del problema de la salud del país, si no que refleja deficientes recursos, que atentan contra la atención en salud de la gran mayoría de la población, generando de esta forma una salud para ricos y una salud para pobres".



Otro punto del descontento es el sistema de jubilaciones, operado únicamente por las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).



A ellos se suma la gestión del servicio del agua que se realiza según el Código de Aguas de 1981, que fuera aprobado durante la dictadura de Pinochet.



Hay propuestas como la del Movimiento de Defensa del Agua la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), que sugiere modificar la Constitución y derogar el Código de Aguas vigente, "para que sea el Estado quien tenga el dominio absoluto de todas las aguas continentales de la Nación".



En tanto, el tema de la educación ha sido motivo de protestas durante años, protagonizadas por estudiantiles y profesores. Fue en 2006 cuando se produjo el primer estallido de estudiantes de secundaria, que solicitaban mejoras en la educación pública. Similares manifestaciones se repitieron en 2011. Por su parte, los universitarios lograron que el año pasado se aprobara la gratuidad en la educación superior para el 60% de la población.



El informe Panorama Social de América Latina 2018, presentado a principios de este año, si bien revela que en Chile hubo una reducción de la pobreza en tres puntos porcentuales entre 2016 y 2017, el país "presenta una alta concentración de la riqueza". Según los datos, el ingreso promedio del 10 % más rico de la población es 19 veces mayor que el ingreso del 10 % más pobre.



La represión



En medio de una brutal represión policial, el número de muertos en esas protestas aumentó a 18 personas, incluido un niño de cuatro años.



Foto: AFP



