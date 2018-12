Entra gobierno de Trump en tercer cierre temporal por falta de fondos

La exigencia del presidente Donald Trump de que el Congreso apruebe fondos para construir un muro fronterizo con México llevó este sábado a la interrupción parcial de las actividades de su gobierno, al llegar la fecha límite para que republicanos y demócratas aprobaran el proyecto de ley de presupuesto.



Se trata del tercer cierre administrativo que enfrenta Trump este año, después del primero en enero, que duró tres días, y un segundo en febrero, que se alargó apenas unas horas.



Por una mayoría de 217 votos, casi todos de los republicanos, contra 185 de demócratas e independientes, la Cámara de Representantes había dado luz verde el jueves al plan presupuestario, incluyendo cinco mil 700 millones de dólares para el muro.







Pero la iniciativa requería a su vez el visto bueno del Senado, donde los demócratas rechazaron la suma pedida por Trump para comenzar a edificar la valla fronteriza, una iniciativa que los críticos del mandatario consideran ineficaz y derrochadora.



Los republicanos son mayoría en el Senado, con 51 bancas, pero las reglas de ese órgano exigen 60 votos para poder aprobar el proyecto de ley del presupuesto que elabora la Cámara de Representantes.



El vicepresidente, Mike Pence, el yerno de Trump y asesor, Jared Kushner, y el jefe de presupuestos de la Casa Blanca, Mick Mulvane, salieron del Capitolio el viernes por la noche tras negociar durante horas con los líderes del Congreso sin llegar a un acuerdo.



El impasse se produjo después de que Trump se negase a aceptar una financiación a corto plazo del gobierno, pactada por los senadores demócratas y republicanos, pero que no incluía la partida para el muro fronterizo.



Trump intentó culpar a los demócratas por no dar sus votos al proyecto de ley del presupuesto, pero sus adversarios le recordaron repetidamente al magnate y a sus votantes que él dijo la semana pasada que estaría “orgulloso” de paralizar el Gobierno, con el fin de obtener recursos para su muro.



Trump tiene ahora su última oportunidad para lograr fondos para la valla fronteriza, su gran promesa electoral, ya que en enero los demócratas tomarán el control de la Cámara de Representantes y podrán bloquear su financiación en ambas cámaras.



Se prevé que las negociaciones para no extender el cierre parcial del gobierno durante las vacaciones navideñas, prosigan hoy, con sesiones extraordinarias de la Cámara baja y el Senado, mientras la paralización de actividades en la administración federal ya está en marcha.







Sin un presupuesto aprobado por el Congreso para el nuevo año fiscal, no hay fondos para nueve de 15 departamentos a nivel de gabinete y docenas de agencias, incluyendo los de Seguridad Nacional, Transportación, Interior, Agricultura, Estado y Justicia.



La interrupción temporal de esas dependencias, a solo unos días de la Navidad, dejará sin sueldo a unos 420 mil trabajadores, quienes seguirán laborando porque son esenciales para el funcionamiento del gobierno.



Entre tanto, 380 mil empleados más descansarán, lo que quiere decir que se quedarán en casa sin pago.



Todos ellos recuperarán sus salarios de forma retroactiva cuando el Congreso apruebe el presupuesto y el presidente lo rubrique.



Algunas agencias, como el Pentágono, Asuntos para Veteranos y Salud y Servicios Humanos ya habían recibido fondos para el año a través de acuerdos logrados antes, así que trabajarán normalmente.



