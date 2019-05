Estados Unidos corta suministros vitales para la compañía china Huawei

Las principales empresas tecnológicas de Estados Unidos comenzaron a cortar los suministros vitales para el gigante tecnológico de China, Huawei, en medio de la guerra comercial entre las dos principales economías del planeta.



Las principales corporaciones estadounidenses, como Qualcomm, Intel y Google, congelaron el suministro de software y de componentes decisivos para Huawei, tras las restricciones ordenadas por el presidente, Donald Trump.



Trump prohibió el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, una medida que apunta directamente contra Huawei.



La orden de Trump no solo impedirá a Huawei comprar piezas y componentes a las compañías estadounidenses, sino que allana el camino para una prohibición total en la nación norteña de los productos fabricados por gigante chino de las telecomunicaciones.



En lo inmediato, el objetivo de Trump sería paralizar gravemente a Huawei, pues la firma depende en gran medida de componentes claves de Estados Unidos, como los semiconductores.



La intención real sería dañar la red de telecomunicaciones de Huawei, para que China retrase en muchos años su construcción de la alta velocidad o 5G, cuyo desarrollo tiene al gigante asiático como puntero mundial, por delante de Estados Unidos.



Las restricciones de Trump contra Huawei también suponen un golpe directo a la división de dispositivos móviles del fabricante chino, pues no podrá ofrecer aplicaciones y servicios del sistema operativo Android, salvo en los teléfonos ya vendidos y los que se encuentran en las tiendas.



Al perder el acceso a las actualizaciones futuras de Android, Huawei vería reducida severamente la venta de sus teléfonos inteligentes en el extranjero.







No obstante, la medida no afectará a aquellas transferencias de hardware y productos de software de Android que sean licencias de código abierto, es decir, que seguirán estando disponibles para todo aquel que desee usarlos.



El fundador y director ejecutivo de Huawei, Ren Zheng-fei, criticó la decisión de la Administración de Donald Trump e insistió en que el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones no ha hecho nada que infrinja la ley.



Entre tanto, un editorial del diario estatal chino Global Times advirtió que cortar los suministros estadounidenses a Huawei no derrotará a la compañía, pues la empresa se ha estado preparando para ese momento.



El rotativo cita una carta escrita por el presidente de una compañía de semiconductores de Huawei, en la que revela que el gigante ha estado desarrollando secretamente durante mucho tiempo componentes de respaldo, para el escenario extremo de que pudiera prohibirse la compra de chips y tecnología de Estados Unidos.



Global Times denunció que Washington ha abandonado completamente los principios comerciales y ha desestimado la ley, con su comportamiento bárbaro hacia Huawei.



Ello puede considerarse como una declaración de guerra contra China en los campos económico y tecnológico, según denunció el diario, que instó al mismo tiempo al gobierno de Xi Jinping a desprenderse de sus ilusiones de un compromiso comercial con Estados Unidos, porque no se traducirá en una buena voluntad por parte de la Casa Blanca.



Global Times advirtió que una rivalidad estratégica más feroz es inevitable y que Huawei no puede perder ante la superpotencia, ni el gigante asiático tampoco, y recalcó que el gigante de las comunicaciones es líder de la nueva tecnología 5G y un símbolo de la capacidad china para hacer investigación de manera independiente.



