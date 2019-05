Estados Unidos... cuando aumenta la violencia y el extremismo

Por cuarto año consecutivo, el Southern Poverty Law Center (SPLC), una organización que vigila los derechos civiles y vigila grupos de odio en Estados Unidos, informa que las acciones violentas y el extremismo interno se han incrementado desde la llegada al poder del republicano Donald Trump.



Dicha organización encontró un aumento del 30% en esos grupos en todo el país en los últimos cuatro años, así como un aumento del 7% el pasado año. Según cita el propio documento hay actualmente al menos 1.020 organizaciones, cifra que puede considerarse un récord de las últimas dos décadas.



El texto culpa además al discurso violento y a la retórica extremista de Trump con relación a los inmigrantes, las religiones y los seguidores de la izquierda estadounidense. Señala además el papel de los medios de comunicación en manos de la derecha y de las redes sociales cuando no son bien empleadas.



El SPLC asegura que el citado incremento es impulsado por el pavor y la histeria desatada por el temor de perder “la nación de mayoría blanca a causa del cambio demográfico”.



Heidi Beirich, directora de uno de los proyectos de esa organización no gubernamental, aseguró en un comunicado que “los números nos cuentan una historia sorprendente: que este presidente (Trump) no es simplemente una figura polarizadora sino más bien radicalizadora”. Añadió que en lugar “de tratar de reprimir el odio, como lo han hecho los presidentes de ambos partidos, el actual mandatario lo eleva, tanto con su retórica como con sus políticas. Al hacerlo, le da a la gente de todo Estados Unidos el visto bueno para actuar de forma violenta y siguiendo sus instintos”.



El Southern Poverty Law Center se ha enfrentado a grupos como el Ku Klux Klan (KKK) desde 1971. Entre sus funciones vigila y asesora a personas e instituciones con relación a los grupos de odio y los crímenes en que éstos se involucran.





El centro también reveló que la mayoría de los grupos de odio estadounidenses están motivados por la ideología de la supremacía blanca, incluidos los neonazis y el KKK.



Ya en 2017, las autoridades habían documentado más de 7.000 delitos de odio, un 17 % más que el año anterior y la tercera subida anual consecutiva, según un informe publicado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI).



Más de la mitad de dichos crímenes, aproximadamente tres de cada cinco, tienen como motivación las cuestiones raciales o étnicas, mientras que uno de cada cinco se basa en creencias religiosas.



De los más de 7.000 incidentes de esta índole que ocurrieron en ese año, más de 2 mil fueron contra afroamericanos, 938 contra judíos y 1.130 contra homosexuales.



Los investigadores de la agencia federal también detallaron que debido a que en varios ataques de odio reportados hubo más de una víctima, el total de afectados se elevó hasta los 8.828.



Al respecto, Beirich consideró, en declaraciones a la agencia de noticias Efe, que los datos podrían ser significativamente mayores si las agencias implicadas los reportasen adecuadamente. Las cifras del FBI “muestran un nuevo récord, pero sabemos que los números de delitos de odio no se reportan de manera significativa y que un promedio de 250.000 personas son víctimas de ese tipo de crímenes".

Del Autor