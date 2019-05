Estados Unidos dejará de vender productos a Hawei

Las principales empresas tecnológicas estadounidenses, entre ellas Google, dejarán de vender componentes y software al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, en repuesta a la directiva dada la semana pasada por el presidente Donald Trump.



Según el rotativo La Vanguardia que reseña fuentes citadas por Bloomberg., Alphabet, se ha decidido cortar los suministros de material informático y algunos servicios de programación al grupo chino.



También los principales fabricantes de procesadores, como Intel, Qualcomm, Xilinx Inc y Broadcom, han informado que dejarán de facilitar componentes a Huawei hasta nuevo aviso.



El pasado día 15 el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional para prohibir a las compañías de su país hacer negocios con empresas que supuestamente lo intentan espiar, ni usar los equipos de telecomunicaciones que fabrican.



La orden ejecutiva no imponía automáticamente restricciones a la compra-venta de equipos de telecomunicaciones, sino que daba al secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross, cinco meses para establecer qué compañías debían estar sujetas a las nuevas limitaciones. No obstante, en una decisión posterior, el Departamento de Comercio incluyó a Huawei en una lista de compañías que tienen vetado el uso de tecnología estadounidense.



Estas medidas se suman a la guerra comercial que Trump ha entablado con China, que ha llevado a la imposición de aranceles a la importación de numerosos productos y también agudiza la batalla por el control y desarrollo de las redes 5G.



Recuérdese que Estados Unidos encabeza una campaña global para impedir que las compañías chinas, como Huawei, se hagan con el control de las redes 5G, que permitirían navegar por internet con más velocidad.



Reacción china



Washington "ha abandonado completamente los principios comerciales y ha desestimado la ley" con su "comportamiento bárbaro" hacia Huawei, lo que "puede considerarse como una declaración de guerra contra China en los campos económico y tecnológico", denuncia un editorial del diario estatal chino Global Times.



El artículo cita una carta escrita por He Tingbo, presidente de HiSilicon, compañía de semiconductores propiedad de Huawei, en la que revela que su empresa se ha preparado durante mucho tiempo para el "escenario extremo" de que pudiera prohibirse la compra de chips y tecnología estadounidense, y ha estado desarrollando secretamente productos de respaldo.



En este contexto, el periódico afirma que cortar suministros de Estados Unidos "no derrotará a Huawei", que se ha estado preparando "para el momento oscuro" y comenzará a "volverse aún más fuerte" tras las restricciones anunciadas por Washington.



"La guerra comercial lanzada por Washington se está convirtiendo cada vez más en una guerra real", constata el diario citado por la cadena RT, no sin advertir que "una rivalidad estratégica más feroz es inevitable" y que "Huawei no puede perder, ni China tampoco".

