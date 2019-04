Estados Unidos niega libertad a ex analista Manning

Una corte federal estadounidense rechazó liberar ayer a la exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning, quien permanece encarcelada desde el pasado 8 de marzo por negarse a declarar contra del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



Chelsea, quien antes de su cambio de sexo se llamaba Bradley Manning, había recibido una condena de 35 años de prisión en 2013 por espionaje y otros delitos. Pero a inicios del año 2017, el expresidente Barack Obama le conmutó el resto de la pena.



El pasado 8 de marzo la exanalista fue enviada a prisión después de no querer declarar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y a su fundador, detenido en Gran Bretaña.



Manning apeló la decisión relacionada con su actual encarcelamiento, pero el tribunal federal del estado de Virginia dijo no haber encontrado ningún error en la determinación inicial del tribunal de distrito.



Poco más de una semana atrás, se dieron a conocer los detalles de la acusación del gobierno estadounidense contra Assange por parte de una corte federal. Entre los datos difundidos por esa instancia estuvo el intercambio de mensajes en 2010 con el fundador de Wikileaks.



Según la publicación The Hill, Estados Unidos asegura que Assange trató de ayudar a Manning a conseguir una contraseña para acceder a una de las redes del Departamento de Defensa. Por su parte, el diario The Washington Post sentenció que no hay evidencia de ese hecho en los documentos develados más allá de los registros de chat usados.



Chelsea Manning fue condenada en 2013 a 35 años de prisión por una corte marcial castrense por la difusión de unos 750.000 documentos diplomáticos e información militar.



Un juez federal Claude Hilton, de Alexandria, ordenó que permanezca recluida hasta que decida testificar o hasta que el gran jurado que lleva la investigación haya completado su trabajo sobre WikiLeaks.



De acuerdo con una de las abogadas que la defienden, Moira Meltzer-Cohen, encarcelar a Manning de nuevo fue "un acto de crueldad", que podría resolverse con prisión domiciliaria. "No participaré en un proceso secreto que desapruebo moralmente", había dicho Chelsea antes de su encarcelación el pasado 8 de marzo.



La exsoldado del ejército estadounidense, es considerada una pieza clave de WikiLeaks al ser la persona que ayudó a Assange a acceder en 2010 a miles de documentos secretos estadounidenses. Entre los documentos que consiguió enviar al portal, estaba un video de un helicóptero de las fuerzas estadounidenses que mataba a 12 civiles -entre ellos, dos periodistas- en Bagdad en 2007, y miles de mensajes entre diplomáticos de este país.







El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo consideró como una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia estadounidense.



Manning filtró al portal más de 700.000 documentos clasificados, entre ellos, secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán y cables del Departamento de Estado, lo que supuso un duro revés para la diplomacia estadounidense.



A principios de 2017, el presidente Donald Trump la llegó a calificar de "traidora desagradecida" y consideró que "nunca debería haber sido liberada".



En una corte militar, Manning fue declarada culpable de 20 cargos, entre ellos el de espionaje, si bien fue absuelta de la acusación más grave: ayudar al enemigo.

** Today, the 4th Circuit Court of Appeals ruled to keep Chelsea in jail. "I don’t have anything to contribute to this, or any other grand jury ... I will not give up," she says.



Full statement from Chelsea and her attorneys: https://t.co/dQUgYtvB3B pic.twitter.com/WM0haQ1TVs