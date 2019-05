Evo Morales encabeza encuestas con miras a las presidenciales

El presidente boliviano Evo Morales encabeza la intención de voto con un 38%, seguido del opositor Carlos Mesa (27%) con miras a las elecciones generales de octubre, según la encuestadora Tal Cual.



En tercer lugar, de las preferencias se ubica el empresario conservador Óscar Ortiz (8,7%), seguido del ex presidente liberal Víctor Hugo Cárdenas (3,6%), del exmandatario socialdemócrata Jaime Paz (2,8%) y de otros tres candidatos que recogen entre 0,5% y 1,9%. No obstante, el 16,2% de los consultados dijeron que no definen aún su voto.



Ha de recordarse que, de acuerdo con la ley electoral boliviana, si ninguno de los candidatos sobrepasa el 50% más uno de los votos o no hay una diferencia de 10 puntos entre el primero y el segundo, se debe realizar un balotaje entre los dos más votados. Al analizar la tendencia de esos resultados, con 11 puntos de distancia sobre el segundo contendiente, Morales ganaría en primera vuelta su reelección.



Alertas de Evo Morales



Durante las últimas horas, Morales alertó que la derecha puede unirse si lo desea para las próximas elecciones, en su afán por enfrentar el masivo respaldo de la población al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).



“Los procapitalistas, los proimperialistas, los neoliberales del pasado tienen todo el derecho de unirse y que se unan, que bueno sería solamente dos partidos, dos movimientos políticos para enfrentarnos en las elecciones democráticamente”, aseguró el presidente durante la entrega de obras sociales en el departamento de Chuquisaca, en el contexto de la conmemoración del Primer Grito Libertario de América el 25 de mayo de 1809.

Nos dejaron un Estado mendigo y un pueblo limosnero, por eso luchamos para nacionalizar nuestros RRNN. Ahora el Estado tiene presencia, mejoró nuestra economía y hay más obras. Hoy entregamos una cancha para la Universidad Indígena Apiaguaiki Tüpa en Macharetí, #Chuquisaca. pic.twitter.com/UxYIJSSVZ3 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 20 de mayo de 2019

El jefe de Estado realizó esta afirmación en referencia a las posibles uniones planteadas por representantes de la derecha.



Esencialmente la estrategia política del MAS se sostiene en avances como el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes sectores bolivianos, la estabilidad política y social en el país sudamericano, y los éxitos económicos alcanzados que incluso han sido reconocidos por organismos internacionales.



“Vamos a ganar las elecciones, ese no es el problema”, sentenció recientemente Morales, quien busca obtener un cuarto mandato hasta 2025.



Logros de Bolivia





El producto interior bruto (PIB) de Bolivia creció un 4,22 por ciento en 2018. Los sectores que más crecieron fueron la actividad agropecuaria, con un 6,91 por ciento; los servicios de la administración pública, con un 6,78; la industria manufacturera, con un 5,52; y los establecimientos financieros, con 5,30 por ciento.



También las políticas aplicadas por el gobierno contribuyeron a reducir la pobreza de 59,9 por ciento a 36,4 por ciento entre 2006 y 2017.



Para el 2025 el país aspira a reducir la pobreza extrema a menos del 5 por ciento.

