Evo Morales gana primera vuelta, pero habrá balotaje en Bolivia

Con el 83,76% de las boletas escrutadas el presidente boliviano Evo Morales alcanzó un 45,28% de los votos frente al 38,16% del expresidente Carlos Mesa.



Todavía falta por computar el voto rural, muy favorable a Morales quien en un breve discurso desde el palacio presidencial en La Paz, recalcó que los resultados todavía no eran definitivos. "Vamos a esperar hasta el último escrutinio", afirmó.



"Estoy seguro de que con el voto de las áreas rurales vamos a seguir nuestro proceso de cambio", aseguró.



Esas cifras apuntan hasta ahora a la realización de una segunda vuelta, prevista para el 15 de diciembre.

Para ganar en primera vuelta y no acudir al balotaje, el candidato debe tener el 50% más uno de los votos o superar el 40% con una ventaja superior a los 10 puntos sobre el segundo.



El Movimiento Al Socialismo (MAS) se ratifica como la primera fuerza política en el Senado y en la Cámara de Diputados de Bolivia, destacó hoy el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



De acuerdo con los datos ofrecidos a las 19:50 hora local por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, el MAS alcanzó 45,28 de las papeletas.



En segundo lugar, aparece Comunidad Ciudadana (CC) con 38,16 por ciento; el Partido Demócrata Cristiano (8,77) y Bolivia Dice No (8,77), conforme al reporte preliminar del TSE.



Los partidos opositores Acción Nacional, Movimiento Nacionalista Revolucionario, Tercer Sistema, Unidad Cívica Solidaridad y Frente para la Victoria perderían su personería jurídica. Según las normas vigentes en el país, la agrupación que no rebase los tres puntos porcentuales pierde tal condición.



El MAS supera a CC en cinco de los nueve departamentos del país: Cochabamba (55,1 por ciento); La Paz (52,3); Potosí (48,6); Oruro (47,6) y Pando (43,8).



CC aventaja al gobernante movimiento en los departamentos de Santa Cruz (47.3); Chuquisaca (46.3), Tarija (42.7) y Beni (36.9).



Quién es Carlos Mesa



Mesa ahora aspira a regresar a un cargo que ya ostentó entre octubre de 2003 a junio de 2005. Periodista e historiador de 66 años, llegó al poder después de romper con el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del que era vicepresidente, por la fuerte represión a las manifestaciones de sindicatos y organizaciones sociales.



En su breve mandato, organizó un referendo para definir las políticas nacionales sobre hidrocarburos, pero no llegó a la demanda de ese entonces en Bolivia: nacionalizar las reservas de gas. El Congreso aprobó su renuncia en una sesión de emergencia fuera de La Paz luego de no poder solucionar el tema y bajo una fuerte protesta de las organizaciones sindicales.



El significado del gobierno de Evo Morales



Desde que Evo llegó a la presidencia del país, Bolivia ha crecido una media de 4,8% al año. Y según el Fondo Monetario Internacional (FMI) es el país de América Latina que más crecerá este año con un 3,9%.



Además, ha conseguido reducir la pobreza extrema del 38% al 15%, lo que es reconocido por muchos ciudadanos como Milton Quispe, estudiante de 30 años, quien dijo recientemente a la cadena BBC que votaría a “Evo porque se ha ocupado de los pobres. Él ha sabido darnos dignidad”, apuntó.



Evo ha ganado tres elecciones generales y un referéndum revocatorio. En el proceso electoral del 2014, superó por casi 40 puntos de ventaja -61,3 %- a su más cercano perseguidor, el empresario Samuel Doria Medina.



Denuncias de golpe de estado



Cuando el presidente Evo Morales hacía uso de la palabra en el cierre de campaña en Potosí, un grupo de personas contrario al oficialismo trató de ingresar al acto en medio de forcejeos. Morales llamó a la calma a sus bases reunidas en la ciudad y denunció que existe una intención de hacer un golpe de Estado si gana las elecciones, en alusión a las resoluciones de los cabildos de esta semana.



“Algunos grupos qué están diciendo: si gana Evo vamos a desconocer (su triunfo), si gana Evo ya tienen planificado, quiero que sepan, quieren hacer un golpe de Estado, después hablan de democracia, después nos acusan de dictadura, ahí están los grupos golpistas”, afirmó Morales después del incidente.



Llamó a la calma a sus bases que vieron lo ocurrido. “Hermanos no se asusten, tranquilos, no se preocupen, esa es la derecha que no quiere la industrialización”, sostuvo.



En recientes declaraciones a la prensa, Morales hizo alusión a las resoluciones de los cabildos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que deciden desconocer los resultados de las elecciones en caso de ganar el MAS.

Del Autor