Expresidenta argentina a juicio oral

Cristina Fernández de Kirchner irá a juicio oral por presunto encubrimiento agravado, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. La expresidenta enfrenta un pedido de prisión preventiva, pero no fue directamente a la cárcel por poseer fueros parlamentarios.



La causa resulta una derivación de una denuncia del exfiscal Alberto Nisman, presentada cuatro días antes de aparecer muerto en su apartamento de Buenos Aires de un disparo. Nisman había acusado a la entonces presidenta, a su canciller, Héctor Timerman, y a otros funcionarios de supuestamente "dotar de impunidad" a cinco iraníes sospechosos de ser los autores intelectuales del atentado a la AMIA.



El acuerdo se plasmó a través de un memorando firmado entre Argentina e Irán y aprobado por el Congreso en el que Teherán se comprometía a tomar declaración a los acusados dentro de su territorio. El memorando se presentó en aquel momento como la única posibilidad de avanzar en la investigación por el ataque terrorista, paralizada por la negativa iraní a aportar el testimonio de sus ciudadanos acusados en el país latinoamericano.



La expresidenta ha expresado en todo momento que la investigación de Bonadio fue una persecución política orquestada desde el gobierno del derechista Mauricio Macri. También sostuvo que una decisión de Estado que pasó por el Parlamento no puede ser judicializada.



El juicio comenzará, a más tardar, en el segundo semestre del año.



Los miembros del Tribunal



Los jueces Alejandro Becerra, Silvia Mora y Alejandro Noceti Achával integran el Tribunal Oral Federal 9 (TOF9), que también lleva la causa sobre el "redireccionamiento de la obra pública" contra CFK y Lázaro Báez.



El TOF9 ha sido cuestionado en varias ocasiones. El pasado 6 de febrero "un sorteo del expediente por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez y otras 24 personas -expuso la sospecha de manipulación que pesa sobre el Gobierno de Mauricio Macri y dejó la causa en manos del TOF9", refiere Política Argentina.



Los jueces que integran este tribunal lograron convertirse en federales gracias a la polémica ley 27.307, que fue sancionada por partido Cambiemos –la formación política de Macri- a finales de 2016. Además, la elección se llevó a cabo por el voto de la mayoría simple del Consejo de la Magistratura (siete miembros) y no hubo concursos.



El caso de la AMIA





El atentado fue el 18 de julio de 1994. Provocó la muerte, en Buenos Aires, de 85 personas mediante la explosión de un coche bomba, frente a la sede porteña de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).



El 5 de octubre de 2006, el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente a Irán de ser el autor intelectual del atentado y al partido-milicia Hezbolá de ejecutarlo. Solicitó una orden de captura contra cinco iraníes y un libanés. Los iraníes solicitados eran: el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, el exministro de Información Alí Fallahijan, el exasesor gubernamental Mohsen Rezai, el exagregado de la embajada de Irán en Buenos Aires Moshen Rabbani, el exfuncionario diplomático Ahmad Reza Ashgari y el libanés Imad Fayez.



En marzo de 2007, Interpol colocó a los seis altos cargos bajo el sistema rojo de notificaciones, es decir, en busca y captura.



A Nisman lo designó el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) para la investigación.



El 14 de enero de 2015 Nisman denunció a la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner; al canciller, Héctor Timerman, y a otros dirigentes de supuestamente tramar un plan para dar impunidad a los iraníes acusados por el atentado. Cuatro días después, Nisman fue hallado muerto.



La causa se archivó en mayo de 2015, pero volvió a reabrirse hace un año con la aparición de nuevas pruebas. El juez Claudio Bonadio citó a declarar hace un mes y medio a los 14 imputados por la causa y este jueves dictó su procesamiento y prisión preventiva para varios de ellos, entre ellos para la expresidenta argentina.



El Memorandum



El Memorándum de entendimiento Argentina-Irán firmado en 2013 por el gobierno de la República Argentina, durante el mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el gobierno de la República Islámica de Irán, en Addis Abeba (Etiopía).



El documento constaba de nueve puntos entre los cuales se destacaba la creación de una Comisión de la Verdad, que estaría compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación. Además establecía que el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, argentinos, podrían interrogar a los sospechosos iraníes con notificación roja de Interpol.

