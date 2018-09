Fernando Haddad, candidato del PT en las elecciones de Brasil

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, anunció ayer su renuncia a la candidatura presidencial y Fernando Haddad, exministro de Educación, representará al Partido de los Trabajadores (PT) en las venideras elecciones.



La decisión de Lula se produce después de que su defensa agotara los últimos argumentos legales para que se presentara como candidato, pero el Tribunal Supremo le impidió participar en los comicios del 7 de octubre, debido a que cumple una condena de 12 años de cárcel por supuesta corrupción.





Lula alegó en una carta que escribió en la prisión, que fue arbitrariamente arrancado de la disputa electoral por una justicia que lo persigue y que quiere impedir su victoria a pesar de encabezar todas las encuestas de intención de voto con el 40 por ciento.



En el caso no se escucharon las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU que exigió al gobierno brasileño que mantuviera los derechos políticos del ex presidente y le permitiera participar en los comicios. El Tribunal Superior Electoral (TSE) amparado por la Ley de la “Ficha Limpia”, que dice que ningún condenado en segunda instancia —como sería el caso del ex mandatario— puede participar en unas elecciones, rechazó el pasado 31 de agosto la candidatura de Lula.





Lula marcó la nueva hoja de ruta del PT con Fernando Haddad como candidato del partido, y el de Manuela D’Avila (PCdoB) como vicepresidenta.



Luego de la desaparición de Lula, el nuevo favorito para ganar los comicios es el ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL).



Fernando Haddad, es un intelectual y exalcalde de Sao Paulo, que ahora tiene el desafío de conquistar al electorado del gigante sudamericano. Tiene 55 años, es abogado y tiene una maestría en economía. Además es doctor en filosofía y profesor de ciencias políticas. Al desempeñarse como ministro de Educación entre 2005 y 2012, consiguió reforzar su prestigio dentro de la izquierda.

