Fernando Haddad como posible candidato del PT de Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) tiene previsto reunirse hoy y probablemente oficializará al exministro Fernando Haddad como candidato sustituto del encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva, para las elecciones presidenciales del 7 octubre.



La designación de Haddad podría salir del encuentro que la dirigencia nacional del PT realizará en la capital del estado de Paraná, Curitiba, donde Lula se encuentra arrestado desde el pasado siete de abril, para cumplir una pena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero.

El abogado de 55 años y ex alcalde de Sao Paulo asume la candidatura del PT, tras el veto impuesto a Lula por el Tribunal Superior Electoral https://t.co/HI8WqgbyF1 — RT Última Hora (@RTultimahora) 11 de septiembre de 2018



Lula negó esos delitos y tanto él como el PT, sus partidarios y no pocos analistas denunciaron el juicio como una maniobra para impedirle participar en los comicios presidenciales de octubre.



A pesar de permanecer en la cárcel, Lula se consolidó como el gran favorito para ganar la contienda como candidato del PT, al acumular un 39 por ciento en intención de voto.



De esa manera, solo el poder judicial electoral podía quitar de las manos de Lula la llave de la Presidencia, y lo hizo al vetar finalmente su candidatura, el pasado primero de septiembre, y dar un plazo de diez días al PT para sustituirlo como su aspirante presidencial.







Ese periodo vence este 11 de septiembre y los abogados de Lula intentaron prorrogarlo con recursos ante el Tribunal Supremo Federal, sin que fueran atendidos.



Incluso, la defensa de Lula argumentó que se necesitaba más tiempo para que el Tribunal Supremo considerara el pedido que hiciera el Comité de Derechos Humanos de la ONU.



El órgano de la ONU solicitó al Estado brasileño que respetara los derechos políticos de Lula, incluidos los inherentes a su candidatura presidencial, hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena fueran completados en un procedimiento justo.



Sin embargo, la procuradora general, Raquel Dodge, consideró hoy, como ya hizo anteriormente, que la decisión del comité de la ONU no debe aplicarse en el caso de Lula y se manifestó contraria a que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga más plazo para poder sustituir a Lula como su candidato presidencial.



Dado que el plazo dado por la Justicia Electoral para que el PT haga cambios en su candidatura termina este martes, se espera que el PT anuncie oficialmente el reemplazo oficial de Lula por Fernando Haddad, que hasta ahora era el aspirante a vicepresidente.







Ex alcalde de Río de Janerio y ex ministro de educación, Haddad visitará a Lula en la celda de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, donde está preso, y después el PT celebrará una reunión donde podría tomarse la decisión definitiva.



Según analistas, Haddad, acumula ciertas simpatías de la clase media brasileña y de la parte más 'moderada' del PT, aunque es un gran desconocido para la gran mayoría de las clases populares de Brasil, un problema que sin embargo podría suplir con el carisma y poder de Lula.



Ahora queda por ver si Lula consigue traspasar en menos de cuatro semanas de campaña su prestigio a Haddad, quien recibió ya una señal alentadora el lunes, con la publicación de un sondeo de Datafolha.







La encuesta le dio a Haddad un nueve por ciento de intenciones de voto, cinco puntos más que en la encuesta anterior de agosto, cuando el Tribunal Supremo Electoral todavía no había invalidado la candidatura de Lula.



Ese porcentaje sitúa al probable nuevo candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en el pelotón de aspirantes a disputar una segunda vuelta de los comicios presidenciales, dado que ninguno de los aspirantes alcanzaría más del 50 por ciento de los votos para ganar en la primera ronda, el siete de octubre.



La misma encuesta sitúa en primer lugar, con 24 por ciento, al diputado ultraderechista Jair Bolsonaro, quien convalece en un hospital de Sao Paulo de una puñalada en el abdomen recibida el 6 de septiembre durante un mitin en Minas Gerais.



