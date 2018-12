Fiscalía de Ecuador formulará cargos contra ex vicepresidenta Vicuña

La fiscal general de Ecuador, Ruth Palacios, solicitó a la Corte Nacional de Justicia fijar día y hora para formular cargos en contra de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien renunciara el 4 de diciembre, por supuesto delito de concusión.



Según el diario local El Comercio, la justicia ecuatoriana asegura que el delito de concusión sucede cuando servidores públicos piden cuotas o contribuciones indebidas. En este caso, Vicuña está acusada de recibir en su cuenta bancaria personal dineros de empleados suyos para su agrupación política cuando era legisladora.



La Corte Nacional de Justicia no debe pedir autorización de la Asamblea para poder procesar a Vicuña renunció a su cargo el 4 de diciembre.

El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos! https://t.co/WlWYjJhQAg