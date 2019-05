Fundador de Wikileaks con problemas de salud

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue trasladado al área de salud de la prisión británica de Belmarsh, donde permanece recluido desde el pasado abril.



La salud de Assange ya se había deteriorado durante los casi siete años que estuvo en la Embajada de Ecuador en Londres.



Ha perdido peso de manera dramática; la decisión de trasladarlo al área de salud habla por sí misma", agregó la organización.



Actualmente, Assange se encuentra preso en la prisión de Belmarsh, en el sudeste de Londres (Reino Unido). La Corte de la Corona de Southwark le condenó a 50 semanas de cárcel por las presuntas violaciones de los términos de libertad condicional que cometió tras asilarse en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.



Assange llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012, cuando Quito le proporcionó asilo político para evitar que fuese extraditado a Suecia.



El activista australiano fue arrestado en Londres el 11 de abril tras ser expulsado de la legación y se le retiró el asilo diplomático y la nacionalidad ecuatoriana.



El pasado 23 de mayo, el gobierno estadounidense le imputó 17 nuevos cargos que incluyen, entre otros, la violación de la Ley de Espionaje, por lo que podría enfrentar hasta 175 años en prisión en caso de ser extraditado al país norteño.



Esas imputaciones se suman al cargo de conspiración, anunciado por Washington justo después de que el activista australiano fuera arrestado en Reino Unido, tras ser despojado de su asilo político en la Embajada ecuatoriana en ese país.



Recientemente Assange declaró en una carta que se ve imposibilitado de ejercer su defensa en prisión ante los intentos de Estados Unidos de conseguir su extradición y posiblemente su muerte. En el texto enviado al periodista independiente británico Gordon Dimmack, el activista hizo un llamado a que todos los que compartan sus ideales luchen "hasta el día en que sea libre".

WikiLeaks has grave concerns about the state of health of our publisher, Julian Assange, who has been moved to the health ward of Belmarsh prison. - See full statement: pic.twitter.com/HnZVks4kWj