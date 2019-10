Hoy habrá otro paro nacional en Chile

La mesa Unidad Social confirmó el llamado a paro nacional para hoy todo el país. Son más de 70 organizaciones gremiales y ciudadanas las que integran ese colectivo, entre las cuales se encuentran: Coordinadora No más AFP, Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), y el Colegio de Profesores, entre otras.



Según la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, un nuevo pacto social será posible solo si el Gobierno escucha a la ciudadanía a través de la creación de una Asamblea Constituyente que modele un nuevo acuerdo que garantice los derechos humanos y sociales.



Figueroa también se refirió al cambio de gabinete efectuado este lunes. “Sobre las modificaciones ministeriales no tenemos muchas expectativas, a nosotros nos ha tocado siempre la cara más amarga del mundo del trabajo, conocemos de abusos y falta de diálogo, por lo que entendemos que esto no es un problema de rostros. No basta con cambiar el tono o las personas, acá lo que se requiere es que el Presidente tenga la humildad de cambiar la agenda de temas laborales y política en general. Además de asumir el desafío de una nueva Constitución como uno de los mecanismos efectivos para abordar el conflicto social general en el país”, expresó.



Debe recordarse que el colectivo Unidad Social hizo púbica una lista de reivindicaciones solicitadas por trabajadores chilenos entre las que destacan: discusión inmediata de una pensión y salario mínimo de 500 mil pesos líquido; reconocimiento pleno a la libertad sindical, negociación colectiva ramal, una canasta de servicios básicos protegidos, tarifa social justa del transporte público y gratuidad en el pasaje del adulto mayor; salud, educación, vivienda como derechos sociales; eliminación del TAG y estatización de las carreteras; y una nueva Constitución Política a través de la realización de una asamblea constituyente. Recuérdese que la actual constitución chilena data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet.



Las Plazas de Armas de cada una de las ciudades, serán el punto de encuentro, tal como ha sido habitual en los últimos tiempos de protestas sociales.



Las multitudinarias manifestaciones populares estallaron el 18 de octubre tras anunciar el gobierno un aumento en el precio del Metro de Santiago.



Durante los últimos días esas protestas alcanzaron dimensiones nunca vistas en Chile, lo cual llevó al gobierno de Sebastián Piñera, a tomar pálidas medidas que siguen generando descontento en la población.



Ayer también hubo manifestaciones. El parque O´Higgins en Santiago (capital) fue el lugar en el que realizaron un acto cultural que acompañó el llamado a la huelga, bajo el lema “nos cansamos, nos unimos”, tras una semana de movilizaciones en varias ciudades del país.



La jornada de manifestaciones pacíficas contó con la presencia de artistas nacionales como Cami, Princesa Alba, Villa Cariño, La Moral Distraída, Manuel García, Princesa alba, Los Prisioneros, y Narea y Tapia.



Las redes sociales se han hecho eco de la convocatoria con mensajes bajo las etiquetas #EstoNoHaTerminado, #ChileNoSeRinde, #NoEstamosEnGuerra, #EstamosUnidos.

