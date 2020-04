Insiste Anthony Fauci en mantener medidas restrictivas contra el coronavirus en Estados Unidos

El máximo experto en enfermedades infecciones de Estados Unidos, Anthony Fauci, insistió este lunes en la necesidad de no levantar prematuramente las restricciones sanitarias en el país que han afectado la economía.



Fauci salió al paso de los manifestantes ultraderechistas pro-Trump, quienes están ignorando las restricciones sanitarias y pidiendo que sea destituido por haberlas recomendado. En un mensaje desde el programa Good Morning America, del canal ABC, Fauci respondió a sus detractores que mientras no se reduzca el virus, no habrá una reapertura real de la economía.



Fauci insistió en que, si Estados Unidos actúa prematuramente, si crea una situación que provoque un repunte del virus, eso será contraproducente, por lo que pidió continuar con las recomendaciones de reaperturas lentas y graduales de la actividad económica.



El director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciones y principal asesor de la Casa Blanca en la lucha contra la COVID-19 vuelve a desafiar a sus detractores y hasta al mismo Trump, quien no ha dudado en apoyar las manifestaciones de sus partidarios a favor de acabar con el aislamiento social y reabrir la economía.



Con una popularidad en alza, Fauci gusta a la mayoría de los estadounidenses por forma directa de explicar la situación, llevándolo a menudo a la insoportable posición de tener que corregir a Trump, mientras está parado a su lado. Por contradecir a Trump cuando ha sido necesario, Fauci se ha ganado enemigos entre los conservadores, al punto de convertirse en blanco de insultos en redes sociales, lo que llevó al gobierno a proporcionarle al experto un mayor dispositivo de seguridad.

Dr. Anthony Fauci said attending President Trump’s daily White House briefings about the coronavirus is "really draining".



"If I had been able to just make a few comments and then go to work, that would have really been much better." https://t.co/AeWC98SzGU