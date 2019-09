Intensificarán demócratas investigación sobre el “Ucraniagate”

2019-09-30 17:16:01 / web@radiorebelde.icrt.cu

La investigación como parte del posible juicio político de la Cámara de Representantes contra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se intensificará esta semana con el testimonio de varios funcionarios sobre las acusaciones hechas por un informante proveniente de la propia comunidad de inteligencia.

La denuncia tiene como punto de partida una conversación telefónica en la que Trump presionó supuestamente a su homólogo de Ucrania, Volodymir Zelensky, para que investigara por corrupción al aspirante presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, quien formó parte del consejo de administración de una compañía de gas ucraniana.

En apariencia, Trump habría solicitado a una potencia extranjera actuar contra un rival político estadounidense, y ahora los demócratas buscarán pruebas que confirmen si el mandatario violó o no la ley, incumplió sus obligaciones constitucionales, puso en peligro la integridad electoral del país y, por extensión, la propia seguridad nacional.

La acusación asegura que abogados de la Casa Blanca ordenaron que los registros de la conversación telefónica entre Trump y el mandatario ucraniano se retiraran del sistema donde normalmente se almacenan y se trasladen a un sistema en el que se guarda la información más clasificada.

Pero los demócratas se declararon decididos a averiguar si hay un esfuerzo por ocultar esas conversaciones y encubrirlas, pues el intercambio telefónico entre Trump y Zelenski no contenía nada remotamente sensible desde el punto de vista de la seguridad nacional, pero sí sensible en términos políticos para el jefe de la Casa Blanca.

El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, dirige la investigación previa, que podría derivar en una orden de destitución de Trump y a un juicio político posterior en el Senado, controlado por los republicanos.

La pieza clave en lo inmediato es el denunciante, del que se desconoce su identidad y solo se sabe que es un agente de la CIA, cuya pronta comparecencia ante la comisión de inteligencia es esperada, de acuerdo con declaraciones del presidente de ese panel, el demócrata Adam Schiff.

El propio Trump ya publicó anoche por la red social Twitter que quiere conocer al denunciante, a quien llamó “mi acusador”, así como a la persona que le dio ilegalmente la información en torno a su diálogo telefónico con el mandatario ucraniano.

El denunciante teme por su seguridad si se revela quién es, de acuerdo con una carta de su abogado publicada por la cadena televisiva CBS News.

Sin embargo, los principales asesores de Trump potenciaron en las últimas horas la narrativa de que el presidente estadounidense es el verdadero "denunciante", al haber presionado a Ucrania para que investigara al hijo del demócrata Joe Biden por corrupción.

Los republicanos acusan a Biden de presionar a un fiscal ucraniano que estaba investigando a su hijo Hunter, quien asumió en el 2014 como miembro de la junta directiva del grupo gasífero ucraniano Burisma Holdings, donde se mantuvo hasta este mismo año.

Por aquella época, Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos y efectivamente ejercía presión, junto a la Unión Europea e incluso el Fondo Monetario Internacional, para obtener la renuncia del fiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, por malos resultados en la lucha contra la corrupción.

Según Donald Trump y su abogado Rudy Giulani, exalcalde de Nueva York, el motivo real de Biden era otro, proteger a su hijo, una hipótesis que muchos en Ucrania consideran improbable.

Dos expertos ucranianos en energía consultados por la agencia francesa de noticias aseguran no tener constancia de ningún tipo de activad, sospechosa o no, de Hunter Biden.

Mientras, el ex fiscal general de Ucrania, Yuriy Lutsenko, aseguró que, de hecho, cualquier investigación sobre Biden y su hijo Hunter, tendría que comenzar en Estados Unidos y que no hay ninguna razón para que su país lo haga.

Los demócratas ya pidieron al secretario de Estado, Mike Pompeo, que entregue documentos vinculados con Ucrania y programan la comparecencia de testigos.

De acuerdo con una encuesta publicada el domingo por CBS, el 55 por ciento de los estadounidenses aprobaría un juicio político contra Donald Trump.





(Noticiero Nacional de Radio)

